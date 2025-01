A- A+

Futebol Guardiola diz não saber se Manchester City fará contratações em janeiro De acordo com o técnico, nesta janela "costuma ser complicado conseguir os jogadores mais desejados"

O técnico espanhol Pep Guardiola tem dúvidas sobre se seu time, o Manchester City, irá contratar ou não neste mercado de inverno, janela em que segundo ele, costuma ser complicado conseguir os jogadores mais desejados.

"No momento não sei", respondeu o treinador dos 'Citizens' nesta sexta-feira (3) quando questionado sobre uma eventual chegada de novos reforços em janeiro. "Não é fácil, não será fácil. Talvez contratemos alguém, talvez não contratemos ninguém", acrescentou o treinador do atual tetracampeão da Premier League.

O Manchester City ocupa o sexto lugar na tabela depois de ter vencido apenas dois dos últimos seis jogos no campeonato, uma sequência fraca que coincide com a perda de vários jogadores lesionados, como o espanhol Rodri, vencedor da Bola de Ouro.

Nas últimas semanas, o treinador catalão insistiu publicamente que quer ter reforços em janeiro, sobretudo na defesa e também um volante.

O Manchester City recebe neste sábado (4) o West Ham, depois de ter encerrado no último domingo diante do Leicester (2x0) uma incômoda série de quatro jogos sem vencer no campeonato inglês.

