Sport encaminha a contratação de Hereda, ex-Náutico

O Sport está próximo de anunciar mais uma contratação para a temporada. O clube pernambucano tem acerto encaminhado para a chegada do lateral-direito Hereda, ex-Náutico e atualmente no CRB, por empréstimo até o fim deste ano.

A informação, divulgada inicialmente pelo NE45, foi confirmada pela Folha de Pernambuco no início da tarde desta sexta-feira (3). O jogador de 26 anos tem vínculo com o CRB até o fim de 2026, mas o Sport terá opção de comprá-lo ao término do empréstimo.

No Sport, Hereda vai disputar a posição com Di Placido por uma vaga na direita. Utilizado na função em 2024, Igor Cariús voltará a jogar pelo lado esquerdo defensivo.

Revelado pelo Náutico em 2019, Hereda conquistou os títulos da Série C daquele ano pelo Timbu, além dos Pernambucanos de 2021 e 2022.

Pelo CRB, faturou as taças dos Alagoanos de 2023 e 2024. Pelo Galo da Pajuçara ainda foi acionado em 98 jogos, contribuindo com quatro gols e 11 assistências.

Além de Hereda, o Sport está próximo de anunciar também a contratação do zagueiro Antônio Carlos, do Fluminense. Até o momento, o Leão oficializou apenas a chegada do meia-atacante Gustavo Maia.

