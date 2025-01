A- A+

Sport Sport: Caíque França vê com "ótimos olhos" início do Estadual com equipe sub-20 Goleiro rubro-negro celebrou permanência de Pepa e projetou Série A difícil para o Leão

Com o foco voltado para um ano ainda mais desafiador, o elenco do Sport voltou aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (2). Depois de passar por exames médicos e físicos na semana passada, os atletas leoninos deixaran para trás as festas da virada de ano e se apresentaram ao técnico Pepa, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

Primeiro treino de 2025! Que seja um grande e vitorioso ano pela frente! pic.twitter.com/5vkuZBEiNQ — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 2, 2025

Um dos destaques do elenco em 2024, o goleiro Caíque França foi o primeiro a falar diretamente para o torcedor, através de entrevista concedida à comunicação do clube. Com a disputa da Série A como objetivo principal, o arqueiro deu ênfase às dificuldades que serão encontradas na elite.

"A Série B é dificílima, mas a Série A tem um nível de dificuldade muito maior. A gente entende isso, sabemos da dificuldade da competição, sabemos das equipes que vamos enfrentar. Temos que mirar pelo menos em conseguir alguma competição sul-americana. Acho que é um bom objetivo dentro da competição para o Sport", pontuou.

Antes de iniciar a trajetória no Campeonato Brasileiro, o Sport terá que concentrar as atenções na disputa do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Para que o elenco chegue na ponta dos cascos nestas competições, o comitê gestor leonino optou por iniciar o Estadual com um time sub-20. Escolha vista com "ótimos olhos" por Caíque França.

"Acredito que essa nossa reapresentação e o próprio início (do Estadual) com uma equipe alternativa é importante, vejo com ótimos olhos. Vamos ter mais tempo para se preparar, para treinar. Pudemos descansar bem no período de férias e vamos poder treinar com mais calma", contou.

"Sabemos que a temporada será apertada por conta do número de jogos e competições, então é uma ótima decisão ter um tempo a mais para se preparar", seguiu o goleiro.

Permanência de Pepa

Além de ter mais tempo para se preparar para os desafios do ano, Caíque acredita que a permanência de Pepa pode ser um facilitador para o elenco iniciar a temporada de forma positiva. O goleiro afirmou que o grupo confia no trabalho do português e de sua comissão técnica.

"A gente terminou o ano conseguindo o objetivo, que era o acesso. Pepa teve suma importância nisso, então é uma boa ter essa continuidade, até porque conhecemos ele, a comissão. Acreditamos no trabalho dele, assim como ele acredita na gente, como acreditou no ano passado. Fiquei feliz por ele e a comissão dele terem continuado", salientou.

