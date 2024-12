A- A+

Sport Sub-20 do Sport vence Laguna-RN em jogo-treino preparatório para o Estadual Leão tem estreia marcada no Pernambucano dia 11 de janeiro, contra o Afogados

Em jogo-treino preparatório para a disputa do Campeonato Pernambucano, o time sub-20 do Sport venceu, na tarde desta segunda-feira (30), o Laguna-RN, por 2x1, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

Vitória dos #LeõesDaBase! Enfrentando a equipe profissional do Laguna/RN em jogo-treino, o sub-20 venceu por 2x1 no CT rubro-negro.



Thalis e Kayan marcaram os gols do Sport! pic.twitter.com/9NR0rsXTNl — Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) December 30, 2024

Os gols da equipe comandada por César Lucena foram anotados por Thalis, no primeiro tempo, e Kayan, na etapa complementar. As informações foram repassadas pelo perfil Leões da Base, no X (antigo Twitter). A escalação utilizada não foi divulgada.

No dia 11 de janeiro, o Sport tem estreia marcada no Estadual contra o Afogados, às 16h30, no Estádio Vianão.

Vale lembrar que o Rubro-engro vai iniciar o Pernambucano com o sub-20, porque a ideia do comitê gestor é conceder aos profissionais um período adequado de pré-temporada, a fim de evitar lesões e ampliar a performance durante o ano.

