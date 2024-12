A- A+

Sport Sport busca polivalência e negocia com atletas estrangeiros: "proposta em mãos" Diretoria rubro-negra quer até dez contratações para a disputa do primeiro semestre

Busca por jogadores polivalentes e dos quatro cantos do planeta. Assim está atuando o Sport no mercado, no intuito de reforçar o elenco para 2025. Ao menos foi o que garantiu a diretoria nesta semana, ao detalhar os movimentos feitos nesta janela de transferências.

O clube trabalha com o número de dez contratações para esta primeira parte do ano, mas até o momento apenas o meia-atacante Gustavo Maia foi anunciado.

“Dez contratações seria um número médio, mas isso depende muito. Estamos buscando polivalência. Isso pode fazer com que o número de contratações reduza um pouco. Em termos de perfil, a Série A é uma das cinco competições mais competitivas do mundo, e precisamos ter jogadores que compitam, que tenham capacidade física elevada, mas qualidade técnica também. Estamos olhando o mercado neste viés”, detalhou o diretor Guilherme Falcão, em coletiva de imprensa.

Ainda segundo o dirigente, o scout do clube avalia não apenas atletas que atuam no Brasil ou no mercado sul-americano em geral. Não está descartada a chegada de atletas de outros continentes. O fato do técnico Pepa ser de Portugal facilita também a possibilidade da busca por nomes do futebol português.

"A gente tem hoje um departamento de mercado que trabalha 365 dias no ano e mapeia todos os continentes. Naturalmente pela proximidade, pela questão econômica, pela questão de adaptação, o mercado sul-americano fornece mais jogadores para o Brasil. Mas não estamos nos limitando a isso”, salientou.

“Há jogadores no mercado sul-americano com proposta do Sport em mãos, mas também estamos buscando outras nacionalidades. África, Europa e Ásia estão na pauta do Sport. Não estamos trazendo nenhum tipo de limitação quanto a origem do atleta”, seguiu.

Com um orçamento enxuto, a diretoria rubro-negra deu ênfase ao mercado inflacionado no Brasil, ao comentar as dificuldades encontradas para negociar com atletas que atuam no País.

“Existe um ponto quando vamos analisar o padrão de mercado no Brasil. É um mercado muito inflacionado, impressiona um pouco pelos padrões que estamos analisando. Está circulando muito dinheiro. Temos uma restrição orçamentária como foi colocado, mas temos que ter tranquilidade para poder superar os desafios", pontuou Falcão.

Em meio aos impasses, o Sport tem apostado no fator ‘projeto esportivo’ para seduzir novos jogadores. “É a regra da oferta e demanda. Jogadores de um nível mais qualificado, custa mais caro, tem mais gente procurando. Aqueles que não têm procura, o salário não é tão grande, talvez tivéssemos facilidade para promover a contratação. O que precisamos fazer para trazer jogadores de um patamar que precisamos? Vender nosso projeto esportivo, vencendo concorrência de outros clubes”, explicou Guilherme.

“Temos recebido feedbacks interessantes de agentes do mercado, colocando o Sport à frente de outros clubes até do eixo Sul/Sudeste. Temos que mostrar que teremos um projeto competitivo e é isso que estamos fazendo. Dinheiro é importante, mas temos que ter ideia, projeto, indo além da parte financeira", finalizou.

