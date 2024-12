Com 19 atletas e sem Pepa, Sport dá início à pré-temporada

A- A+

O Sport divulgou a lista de jogadores que marcaram presença na reapresentação do clube, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, na tarde desta quinta-feira (26). Ainda sem o técnico Pepa, 19 atletas marcaram presença na estrutura rubro-negra para realizar exames médicos e avaliações físicas.

As atividades desempenhadas junto aos departamentos médico, físico e de fisiologia foram os exames cardiológicos, odontológicos, oftalmológicos, hemograma completo, avaliação do podólogo, composição corporal, avaliação isocinético (força e desequilíbrio muscular) e avaliação funcional com os fisioterapeutas.

“Este início de pré-temporada é essencial para avaliarmos as condições físicas de cada atleta. Os exames realizados nos fornecem dados importantes para planejar um trabalho individualizado e eficiente. Com essa integração entre os departamentos, buscamos preparar o elenco para os desafios de 2025, garantindo desempenho e prevenção de lesões”, afirmou André Gomes, diretor médico do Sport, à comunicação do clube.

“Os exames realizados hoje são fundamentais para nós. Com esses dados em mãos, conseguimos identificar pontos fortes e áreas que precisam de maior atenção. Com esse resultado, podemos preparar sessões de treinamentos específicos e otimizar o desenvolvimento de cada jogador, além de prevenir lesões. É como se estivéssemos construindo um plano de treino sob medida para cada atleta”, seguiu.

Exames e avaliações foram realizadas aqui no Centro de Treinamento. Jogadores em preparação para a temporada que se inicia! pic.twitter.com/CMhFUQbXCv — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 26, 2024

Apesar de já estar no Brasil, Pepa e sua comissão técnica só iniciam os trabalhos no próximo dia 2, conforme informou o Sport. Na ocasião, o grupo passa a trabalhar no campo com bola, após o recesso de fim de ano. As avaliações físicas seguem até este sábado (28).

A novidade entre os atletas que estiveram no CT foi o meia-atacante Gustavo Maia, única contratação anunciada pelo clube até o momento. O lateral-esquerdo Felipinho não teve sua ausência explicada pelo Leão. Já o atacante Romarinho, por sua vez, não marcou presença na atividade por questões pessoais e se reapresenta nesta sexta-feira (27).

Lista de atletas presentes na reapresentação do Sport:

Goleiros: Caique França, Thiago Couto e Jordan (DM)

Zagueiros: Rafael Thyere, Luciano Castán, Chico e Renzo

Laterais: Di Plácido, Dalbert e Igor Cariús

Volantes/Meias: Fábio Matheus, Fabricio Domínguez, Luciano, Tití Ortiz, e Gustavo Maia

Atacantes: Chrystian Barletta, Lenny Lobato, Gustavo Coutinho e Zé Roberto (DM)

Jogadores vão chegando para a reapresentação no CT. Dia dos primeiros exames e avaliações de fisioterapia e fisiologia! pic.twitter.com/dpYsDkDzGo — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 26, 2024

