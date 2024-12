A- A+

Sport Sem muitas novidades, Sport inicia pré-temporada nesta quinta (26) Jogadores rubro-negros são aguardados no período da tarde, no CT, para a realização de exames

Um mês após conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport volta aos trabalhos. Na tarde desta quinta-feira (26), ainda sem muitas caras novas, o elenco rubro-negro tem reapresentação marcada no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, onde dará início à pré-temporada de olho nos desafios de 2025.

Nos primeiros dias de atividade no centro de treinamento leonino, o plantel vai passar por exames médicos e avaliações físicas no período da tarde. Nesta quinta, o diretor Guilherme Falcão e o executivo André Figueiredo vão conceder entrevista coletiva à imprensa para detalhar o planejamento para o ano que está por vir.

No sábado (28), após os trabalhos, o grupo entra de recesso e só volta às atividades no dia 02 de janeiro. A data deve ser a mesma do retorno do técnico Pepa ao comando da equipe. De contrato renovado com o Sport, o treinador segue em Portugal, onde passará o fim de ano junto aos seus familiares.

Elenco

Neste primeiro momento, a expectativa é que o torcedor veja poucas caras novas na reapresentação rubro-negra. A tendência é que 21 jogadores estejam presentes no CT. Destes, 20 são remanescentes da última Série B.

São eles os goleiros Caíque França, Thiago Couto e Jordan; os zagueiros Chico, Rafael Thyere, Luciano Castán e Renzo; os laterais Igor Cariús, Di Plácido, Felipinho e Dalbert; os volantes Fábio Matheus, Fabricio Domínguez e Luciano; os meias Tití Ortiz e Gustavo Maia; e os atacantes Dieguinho, Chrystian Barletta, Lenny Lobato, Gustavo Coutinho e Romarinho.

A novidade fica por conta do meia-atacante Gustavo Maia. Após assinar um pré-contrato com o Sport no meio de 2024, o jogador foi anunciado no início de dezembro e é o único reforço do clube até o momento.

À reportagem na última terça-feira, o presidente Yuri Romão afirmou que em breve novos jogadores serão anunciados. O dirigente salientou que “o mercado não é fácil e não podemos ter ansiedade aqui dentro”.

Vale lembrar que o comitê gestor ainda negocia o retorno do meia Lucas Lima, que pertence ao Santos e esteve emprestado ao longo de 2024.

O jogador tem contrato com o Peixe até abril, mas há conversas entre as diretorias dos clubes para que o atleta volte à Ilha do Retiro antes do início da próxima temporada. Ter o camisa 19 em 2025 é uma das prioridades da cúpula de futebol rubro-negra.

Uso da base

Com o calendário apertado no próximo ano, a diretoria do Sport optou pelo uso de um grupo alternativo, formado em ampla maioria por atletas do sub-20, no início do Pernambucano.

A ideia é prolongar a pré-temporada do elenco principal, com o objetivo de reduzir risco de lesões ao longo do ano. O Rubro-negro estreia no Estadual no próximo dia 11, quando visita o Afogados.

Além do Campeonato Pernambucano, em 2025, o time da Praça da Bandeira terá a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série A como competições a serem disputadas.

