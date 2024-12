Sport anuncia acordo para saída de Paulinho e empresta outros dois pratas da casa

A- A+

O Sport comunicou, na tarde desta segunda-feira (23), a saída de três jogadores revelados na Ilha do Retiro, sendo um deles de forma definitiva: o atacante Paulinho. O atleta tinha vínculo com o Leão até o fim de 2025, mas após acordo entre as partes foi decidido o encerramento contratual.

Atualmente com 22 anos, Paulinho era visto como uma joia da base rubro-negra. Ele subiu para o profissional em 2021, mas nunca se firmou no time de cima. Entre idas e vindas, foi utilizado em 28 ocasiões e marcou um gol. Ele também soma passagens por empréstimo por América-RN, Vitória-PE e Botafogo-PB.

Além de Paulinho, quem também está deixando o Sport por empréstimo são o zagueiro Matheus Baraka e o volante Lucas André.

Enquanto o defensor de 21 anos está a caminho do Águi de Marabá, do Pará, o cabeça de área, da mesma idade, vai defender o Barra, de Santa Catarina. Os dois foram emprestados até junho e novembro de 2025, respectivamente.

De acordo com o Sport, o empréstimo da dupla é visto como uma "etapa relevante do processo de desenvolvimento dos jovens atletas".

Lucas André chegou ao Sport em 2017, à época para integrar o sub-15. Três anos depois, foi emprestado ao Flamengo, mas voltou ao Leão da Ilha em 2022. No ano passado, passou a figurar no elenco profissional, onde acumulou desde então dez aparições com a camisa rubro-negra.

Matheus Baraka, por sua vez, desembarcou na Praça da Bandeira em 2016 para reforçar o sub-13 do Sport. Desde 2022 vem treinando com o time de cima, mas não chegou a ser acionado em uma partida. Com o comitê gestor buscando reforços para a zaga, o prata da casa não teria espaço no elenco no próximo ano.

Veja também

FUTEBOL Real Madrid desbanca Barça e é o clube que mais ganhou seguidores nas redes sociais neste ano