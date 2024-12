A- A+

Futebol São Paulo descarta renovação com Igor Liziero e jogador negocia com o Sport Meia de 26 anos interessa ao time rubro-begro para a temporada 2025

Igor Liziero pode ser o próximo reforço do Sport para a temporada 2025. Com contrato até o fim de junho de 2025 com o São Paulo, o meia negocia a rescisão contratual com o Tricolor para acertar a transferência para o clube rubro-negro.

Formado na base do São Paulo e com passagens por Internacional, Coritiba e Yverdon, da Suíça, Liziero disputou 11 partidas pelo clube paulista em 2024, com apenas um gol marcado, no empate em 1x1 com o Criciúma.

