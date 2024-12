A- A+

Futsal Destaque do Sport no futsal, Witamá é anunciado pelo Magnus Jogador conquistou o Campeonato Pernambucano de 2024 e foi considerado com um dos melhores do Brasileirão

O Sport teve alguns grandes destaques na temporada de 2024 no futsal. Dono de uma boa regularidade e líder técnico da equipe rubro-negra, o ala direito Witamá está mudando de casa. O jogador do município de São Vicente Ferrer, na Zona da Mata Norte, agora defenderá o Magnus Futsal-SP, um dos principais projetos da modalidade.

Witamá foi contratado no início de 2024 para a disputa da temporada rubro-negra, que pela primeira vez em anos, teria um calendário completo, principalmente pela disputa do 1º Campeonato Brasileiro de Futsal. Na disputa do nacional, o atleta marcou quatro gols, mas se destacava principalmente pelos dribles, assistências e oportunidades criadas para o time.

O bom desempenho do jogador impressionou e ao final do Brasileirão, teve a oportunidade de concorrer a uma vaga na seleção do torneio. Apesar de não ter sido eleito, o ex-atleta rubro-negro disputou o título com Valdin, que por anos jogou na Seleção Brasileira.

Já pelo Campeonato Pernambucano, Witamá foi um dos grandes destaques do torneio. Liderando a equipe em quadra, o Leão encerrou um jejum que durava mais de 20 anos e derrotou a equipe do ASEC Caruaru na grande decisão.

Com a transferência confirmada ao Magnus, Witamá terá a oportunidade de conviver com grandes atletas, como Rodrigo 'Capita' e Leandro Lino, ambos campeões mundiais com o Brasil na Copa do Mundo. Em 2024, o Cachorrão conquistou os títulos da Libertadores e do Paulistão.

Veja também

Religião Com mais de 40 mil pessoas confirmadas, celebração dos 35 anos da Obra de Maria esgota ingressos