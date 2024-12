Sport volta a vencer ASEC Caruaru e conquista título do Pernambucano de Futsal Adulto

A- A+

O Sport volta a dominar o futsal do Estado. Nesta quarta-feira (18), ginásio do Geraldão, o Rubro-negro derrotou a equipe do ASEC Caruaru pelo placar de 2x0 e sagrou-se campeão do Campeonato Pernambucano de Futsal Adulto.

Por ter vencido o jogo de ida por 6x0, em Caruaru, o Sport tinha a vantagem do empate para conquistar o título. Porém, por não existir saldo de gols nas eliminatórias, o Leão não podia bobear e precisava ir em busca do resultado.

Dominando as principais oportunidades, o Rubro-negro abriu o placar ainda na primeira etapa. O capitão Renan Pontes encontrou Balão no corredor, o ala de camisa 2 teve tranquilidade de frente para o gol, limpou o arqueiro e empurrou para redes.

Já no segundo tempo, o Sport conseguiu deixar o duelo decisivo ainda mais tranquilo. Após bate e rebate, o goleiro Gustavo, do ASEC, ainda na tentativa de defender, não contou com um desvio e acabou ele mesmo colocando para o fundo do gol.

Atrás do placar, o ASEC, como esperado, fui em busca de utilizar o recurso do goleiro-linha. Apesar de algumas boas construções, o time do Agreste parou no goleiro Neto Mestre e não conseguiu diminuir a desvantagem.

Com a vitória pelo placar de 2x0, o Sport coroou uma campanha histórica, em que o Leão terminou invicto. Além do título, 2024 marcou uma retomada da modalidade no clube, que nesse ano, participou do 1º Campeonato Brasileiro de Futsal e teve um calendário cheio.

Além disso, a conquista encerra um longo jejum que durou 23 anos. O Sport agora é pentacampeão 1981, 1999, 2000, 2001 e 2024.

