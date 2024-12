A- A+

Modernização Sport tem projeto do Retrofit da Ilha do Retiro aprovado por unanimidade no CDU O Conselho de Desenvolvimento Urbano deu o aval nesta quarta-feira (18) e o projeto vai passar por novas etapas

O Sport deu um passo importante no plano do Retrofit do Complexo da Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (18). O Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) aprovou o projeto que busca a modernização do espaço de forma unânime (23x0).

O aval no CDU era fundamental para o Leão avançar no projeto, uma vez que reforça os estudos e análises relacionados aos impactos no trânsito, na vizinhança, no entorno e no meio ambiente. Todas essas questões foram rigorosamente validadas pelos órgãos competentes.

De acordo com o Rubro-negro, essa aprovação comprova que o Retrofit da Ilha do Retiro não apenas contribui de forma positiva para o funcionamento urbanístico da cidade, mas também demonstra um compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

Reeleito na última segunda-feira (16), o presidente Yuri Romão destacou que a execução desse plano é uma das principais metas da gestão.

"Este é mais um passo fundamental dentro do compromisso que assumimos na última campanha, dando andamento às entregas que foram prometidas. O projeto do Retrofit da Ilha do Retiro é uma oportunidade histórica para modernizar nosso clube e, ao mesmo tempo, impulsionar o Sport a um novo patamar", iniciou Yuri.

"Estamos trabalhando para que ele se torne um legado duradouro para nossos torcedores e como consequência também ajudar a mobilidade da cidade”, completou o mandatário rubro-negro.

Reforço financeiro

Segundo o diretor comercial do Sport, Alexandre Eguren, a modernização da Ilha do Retiro vai abrir a possibilidade de valorização e maior monetização do seu patrimônio.

"A superação desta etapa representa uma conquista muito grande para o clube. A modernização do complexo da Ilha do Retiro foi um dos principais pilares defendidos pelo presidente Yuri Romão e seguimos a todo vapor com todas as obras estruturantes que já foram entregues, as que estão em curso e as que ainda estão por vir”, disse o diretor.

Próximas etapas

Com o aval no CDU, o projeto segue para as próximas etapas. A nova fase inclui o detalhamento dos projetos executivos de cada área do clube. Esse passo é essencial para a tramitação e obtenção das licenças de construção necessárias para transformar o plano do Retrofit em realidade.

"Essa aprovação junto à sociedade civil e ao poder municipal, no CDU, é uma etapa crucial de um projeto que começou a ser debatido ainda em 2023. Trouxemos à mesa especialistas de várias áreas para que o produto final fosse algo que trouxesse ganhos efetivos para o clube e também para a cidade. A aprovação por unanimidade mostra o zelo e o cuidado que tivemos ao longo de todo o processo", destacou Bruno Schwambach, vice-presidente financeiro rubro-negro.

Bruno também afirmou que a efetiva execução do projeto de Retrofit da Ilha do Retiro "será um dos grandes legados que iremos deixar para a imensa torcida do Sport".

