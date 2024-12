A- A+

Futebol Yuri Romão anuncia renovação com o técnico Pepa, projeta reforços e folha salarial do Sport em 2025 Presidente assegurou a permanência do treinador da campanha do acesso à Série A

No primeiro discurso após ser reeleito presidente do Sport para o biênio 2025/2026, Yuri Romão anunciou que o clube renovou contrato com o técnico Pepa. A permanência já estava apalavrada, mas o mandatário esperou a definição do pleito para oficializar o acordo.

"Pepa é um profissional de altíssimo nível. Antes de viajar falou comigo sobre a vontade de permanecer", citou o presidente. O treinador está de férias e deve retornar ao clube no dia 26 de dezembro para o início da pré-temporada.

Contratado após a demissão do técnico Guto Ferreira, o português Pepa comandou o Sport em 16 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o aproveitamento foi de 64,6%, com nove vitórias, quatro empates e três derrotas.

Em 2025, o comandante português comandará o Sport no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A.

Planos

Romão também destacou outros pontos que pretende trabalhar ainda em 2025. De acordo com o presidente eleito, o Sport já tem um acordo verbal com um novo executivo de futebol e com um coordenador de performance. Sobre reforços, disse que o clube anunciará jogadores ainda em dezembro.

“Temos sete, oito propostas e estamos aguardando o retorno. Queremos nos próximos dez dias começar a anunciar (as contratações). É um processo normal, natural. Os empresários recebem as propostas, assim como nós estamos no mercado”, declarou. O presidente também destacou que a intenção do Sport é ter na Série A uma folha salarial girando entre R$ 9 milhões, mas que o clube ainda não tem valor disponível, possuindo “no máximo R$ 6,5 milhões”.



