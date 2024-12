A- A+

SPORT Eleição presidencial no Sport: em manhã tranquila, candidatos votam na Ilha do Retiro A eleição do Sport que vai definir quem comanda o clube pelos próximos dois anos segue até às 18h, na Ilha do Retiro

O futuro do Sport está sendo definido nesta segunda-feira (16), na Ilha do Retiro, em eleição que decide quem comandará o clube no biênio 2025/2026. Atual presidente, Yuri Romão encabeça a chapa de número 20 "É daqui pra cima". Pela oposição, Rafael Arruda lidera o grupo “Leões pela Mudança - Profissionalização e Coragem Para Vencer!”, de chapa número 10.

Em manhã tranquila na sede do clube, onde o associado não encontrava filas para depositar sua escolha na urna, os dois candidatos votaram ao lado de apoiadores.

"Tudo correndo na maior tranquilidade, na maior normalidade. As pessoas estão tendo o direito de votar em quem deseja. A gente pede que o sócio venha votar, que venha exercer esse direito de decidir o destino do Sport Club do Recife", falou o presidente da Comissão Eleitoral, Silvio Pessoa de Carvalho Júnior, à reportagem.

Dos concorrentes à cadeira do Executivo, Yuri Romão foi o primeiro a chegar na sede rubro-negra. Ao lado dos apoiadores, o atual mandatário votou por volta das 9h e se mostrou confiante com a reeleição para seguir no comando do clube.

“Confiante, sim, por tudo que foi feito ao longo dos anos. Nosso sócio teve a oportunidade de acompanhar tudo que foi feito, e possivelmente podemos ter uma prorrogação de mandato”, iniciou.

“Buscamos a consolidação do trabalho que iniciou há pouco mais de dois anos. O Sport está numa trajetória ascendente e a gente quer continuar. Vamos aguardar a apuração mais tarde, quem sabe podemos dar continuidade ao trabalho”, seguiu Romão.

Também ao lado de membros da chapa, o advogado e ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) Rafael Arruda votou às 10h e afirmou estar seguro que pode desempenhar um bom papel à frente do clube.

“Expectativa é a melhor possível. Cada dia que passa, a gente vem recebendo mais adesão na campanha, o associado vem chegando. Estamos confiantes que ao final do dia sairemos vencedores. Estamos preparados para levar o Sport ao topo do futebol brasileiro”, enfatizou.

Podem votar no pleito os sócios maiores de 18 anos, adimplentes e presentes no quadro de associados até o dia 16 de dezembro de 2023. Ao todo, 13.353 rubro-negros estão aptos a votar.

O próximo presidente do Sport será o último a ser eleito via Assembleia Geral de Sócios. O clube fez uma reforma no estatuto e, a partir de 2027, não existirá mais o cargo de chefe do Executivo, sendo substituído por um Conselho de Administração. O órgão será composto por um presidente, um vice e três conselheiros.

O grupo terá mandato de três anos, sem possibilidade de reeleição consecutiva para a presidência. Será dele a responsabilidade de escolher o Chefe Executivo Oficial (CEO). A alteração abre possibilidade também para o Sport se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), em caso de aprovação do Conselho Deliberativo e de uma Assembleia Geral Extraordinária.

