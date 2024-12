A- A+

Sport Eleições no Sport: sócios decidem, nesta segunda (16), o presidente do biênio 2025/2026 Yuri Romão, pela situação, e Rafael Arruda, da oposição, concorrem à cadeira do Executivo

Ao longo desta segunda-feira (16), os sócios do Sport vão escolher quem irá comandar o clube pelo biênio 2025/2026. Para o pleito, a situação manteve o nome do atual mandatário, Yuri Romão, como o candidato à presidência. O dirigente encabeça a chapa de número 20 "É daqui pra cima". Pela oposição, Rafael Arruda lidera o grupo “Leões pela Mudança - Profissionalização e Coragem Para Vencer!”, de chapa número 10. A votação tem início às 8h e segue até às 18h.

Nas últimas eleições, realizadas em 2022, Yuri Romão venceu o pleito diante do então candidato da oposição e ex-presidente do Sport, Luciano Bivar. O atual mandatário do Leão teve 96,5% dos votos. Agora, o dirigente tem na composição da chapa Raphael Campos como vice do Executivo, além de Ademar Rigueira e César Caúla, como presidente e vice do Conselho Deliberativo, respectivamente.

Do lado oposicionista, o advogado e ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) Rafael Arruda terá como vice Matheus Souto Maior. Para o CD, Ricardo Sá Leitão é o candidato à presidência, enquanto Kadico Pereira vem como vice.

Tentativa de impugnação

No início do mês, a chapa de Rafael Arruda chegou a pedir a impugnação do grupo da situação. O motivo alegado era que Yuri Romão não poderia tentar a reeleição pelo fato de o mandatário estar à frente do Executivo desde 2021, quando era o vice da gestão e terminou assumindo o cargo máximo após a renúncia de Leonardo Lopes. No ano seguinte, Yuri foi eleito presidente do Sport.

No último dia 06, contudo, a Comissão Eleitoral rubro-negra informou não ter identificado irregularidade na tentativa de o atual presidente buscar a reeleição e liberou Romão a participar do pleito.

Já na última semana, foi a vez do sócio João Luiz Lopes entrar com uma ação na Justiça Comum alegando irregularidade na candidatura do atual chefe do Executivo. O torcedor argumentava que o mandatário estava buscando uma segunda reeleição, o que não seria permitido pelo Estatuto do clube.

Ele ainda solicitava, em último caso, a suspensão das eleições, com a nomeação de um interventor para gerir o clube e a obrigação de promover um novo processo eleitoral no prazo de 30 dias.

No dia 12, entretanto, o Juízo da 1ª Vara Cível - Seção B da Comarca do Recife - indeferiu o pedido. Após a negativa, o sócio recorreu da decisão, mas viu uma nova tentativa ser rejeitada no sábado.

João Luiz Lopes Lima faz parte dos candidatos ao Conselho Deliberativo por parte da chapa de oposição. Porém, em nota, o grupo de Rafael Arruda chegou a criticar a decisão do postulante ao CD rubro-negro.

Quem pode votar?

Poderão votar nas eleições presidenciais os sócios maiores de 18 anos, adimplentes e presentes no quadro de associados até o dia 16 de dezembro de 2023. A comissão eleitoral é composta por Sílvio Pessoa de Carvalho Junior (presidente), além dos membros Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves e Marcelo Farias.

O próximo presidente do Sport será o último a ser eleito via Assembleia Geral de Sócios. O clube fez uma reforma no estatuto e, a partir de 2027, não existirá mais o cargo de chefe do Executivo, sendo substituído por um Conselho de Administração. O órgão será composto por um presidente, um vice e três conselheiros.

O grupo terá mandato de três anos, sem possibilidade de reeleição consecutiva para a presidência. Será dele a responsabilidade de escolher o Chefe Executivo Oficial (CEO). A alteração abre possibilidade também para o Sport se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), em caso de aprovação do Conselho Deliberativo e de uma Assembleia Geral Extraordinária.

