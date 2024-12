"Decisões estúpidas": Bernardo Silva critica atuação do City após perder para o United; veja gols

O Manchester City passa por uma fase delicada. Tendo perdido oito de seus últimos onze jogos, a equipe treinada por Pep Guardiola tomou a virada para o Manchester United nos últimos minutos neste domingo. A partida terminou em 2 a 1 e gerou revolta no treinador e jogadores, inclusive no meia Bernardo Silva.

— Meu amigo, se você tomar essas decisões estúpidas faltando três ou quatro minutos, você merece pagar por isso — falou o jogador, segundo o jornal espanhol Marca.

— Se aos 87 minutos de jogo, num clássico, você está vencendo por 1 a 0, você tem um escanteio para o seu time e a bola vai parar no seu goleiro e um pênalti para eles.





Nos últimos 11 jogos, o time treinado por Guardiola acumulou 8 derrotas, dois empates e apenas uma vitória e vive o seu pior momento desde que o espanhol assumiu o clube. Apesar da derrota, o meia acreditava que o time merecia vencer a partida.

— É verdade que se você assistir ao jogo só tem um time, na minha opinião só tem um time que poderia ganhar aquele jogo, mas no final perdemos.