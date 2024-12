Neymar fala sobre conflitos no PSG e explica por que decidiu ir para o futebol saudita

A- A+

Principal astro brasileiro do futebol, Neymar abriu o jogo sobre os conflitos com torcedores e diretores do Paris Saint-Germain, que escalaram nos últimos meses do craque no clube e culminaram na sua transferência para o Al Hilal da Arábia Saudita. Em entrevista ao 'Bartoli Time', da RMC Sport, o jogador afirmou não ter ressentimentos da sua passagem por Paris, mas classificou como "injustiça" a maneira como foi tratado e se despediu da equipe.

— Para mim houve uma injustiça, porque sempre dei tudo em campo. Não tenho nenhum ressentimento, mas fico um pouco triste com a forma como fui tratado pelos torcedores, principalmente quando eles vieram na minha casa, quando eles queriam invadir minha casa, me insultando ou tentando me bater. Eles ultrapassaram os limites — afirmou o craque, de 32 anos.





O atleta do Al Hilal disse considerar que mostrou no PSG o seu "melhor futebol" da carreira. Ele ressaltou que, apesar de "sempre" ter respeitado a torcida, não recebeu o mesmo tratamento de volta.

— O PSG é o clube onde passei mais tempo na minha carreira, seis anos. Vivi momentos muito bonitos, mas também momentos tristes. Foi o melhor futebol que joguei — destacou, antes de defender os resultados em campo com a camisa do time. — Não podemos esquecer que levamos o clube à primeira final da Liga dos Campeões. Infelizmente não vencemos, mas isso faz parte do futebol. O objetivo era chegar à final. E conseguimos.

Na entrevista, Neymar ainda explicou por que decidiu ir jogar na Arábia Saudita, numa liga ainda em desenvolvimento. Ele contou que já havia sido informado pelo PSG de que a equipe não contava mais com ele, que, por sua vez, também não se sentia mais "feliz" na França.

— Simplesmente não estava feliz lá no PSG. O clube e o treinador não contavam mais comigo. Eles já haviam conversado sobre isso comigo, então tive que tomar uma decisão. E gostei da oferta do Al Hilal. Conheci o clube, a cultura local e o campeonato. Fiquei muito surpreso com a recepção aqui e com a gentileza dos fãs. A liga está se desenvolvendo, assim como a nossa equipe, e minha família e eu temos certeza de que tomamos a decisão certa — destacou o astro.

