Revelação Ex-jogador revela que Neymar tinha cláusula milionária no PSG para bater palmas para os torcedores Lewis Bryon, de 23 anos, compartilhou informação passada por membro da equipe durante curso de treinador

O ex-jogador de futebol Lewis Bryon, de 23 anos, revelou durante uma entrevista ao podcast Ball Talk uma cláusula para lá de curiosa do contrato de Neymar quando ainda era jogador do PSG. A informação foi passada para ele por um membro do clube, que não teve a identidade revelada, enquanto fazia um curso de treinador.

"Ele disse que o Neymar tem uma cláusula em seu contrato que toda vez que ele ia e batia palmas para os torcedores após uma partida, ele recebia um bônus de € 200.000. [...] Ele disse que isso acontecia porque Neymar tinha uma fama de não se envolver com o clube", contou em entrevista há cerca de um mês.

A cada vez que saudava os torcedores com palmas, o brasileiro desembolsaria cerca de R$ 1.220 milhão. Ele desembarcou na França em 2017, em uma transação de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 821 milhões na época).

Neymar deixou oficialmente o Paris Saint-Germain em agosto de 2023 após seis anos no clube francês, para assinar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Bryon atuou pelo Crystal Palace entre os 8 e 23 anos. Ele precisou encerrar sua carreira devido a lesões recorrentes, que o mantiveram afastado dos gramados por longos períodos, incluindo dois intervalos de mais de três anos cada. Atualmente, trabalha como treinador de academias de futebol.

