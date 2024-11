A- A+

FUTEBOL Nas redes sociais, Neymar rebate declaração de Rodri sobre Vini Jr: 'Virou falador' Meia do Manchester City colocou Vini Jr. como um dos melhores do mundo, mas ressaltou que o brasileiro pode evoluir

Companheiro de Vinícius Júnior na seleção brasileira, o atacante Neymar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, não gostou das falas de Rodri sobre o atleta do Real Madrid. Em entrevista ao programa espanhol "El Larguero", o meio-campista do Manchester City colocou Vini como um dos melhores do mundo, mas também ressaltou que o brasileiro pode evoluir.

"Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que é um cara inteligente e com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid, que é um clube com valores", disse Rodri.

Uma página no Instagram repercutiu as aspas de Rodri sobre Vinícius Júnior e o perfil oficial de Neymar rebateu a fala do espanhol. Vale lembrar que o jogador do Manchester City ficou na frente de Vini Jr. na disputa pela Bola de Ouro de 2024.

"Virou falador agora ‍‍ ", escreveu Neymar.

Post em que Neymar defende Vini Jr - Foto: Montagem/Portal Folha de Pernambuco

Essa não é a primeira vez que Neymar rebate um post nas redes sociais. Em abril deste ano, o atacante brasileiro disparou contra uma página no Instagram que elogiava o francês Kylian Mbappé, seu ex-companheiro de time no PSG. O jogador de 32 anos comentou "baba ovo de gringo" e esquentou os rumores de uma crise interna entre os dois.

Ainda se recuperando de uma grave lesão no joelho, Rodri afirmou que está se recuperando para voltar aos gramados para a disputa da Liga das Nações e do Mundial de Clubes de 2025. Além disso, ele admitiu que será difícil retornar ao Manchester City na atual temporada.

