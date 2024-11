A- A+

NBA Phoenix Suns reage e bate Lakers em casa pela NBA Cup A rodada, válida tanto para a temporada regular da NBA quanto para a NBA Cup, contou ainda com um triunfo do Milwaukee Bucks em clássico da Conferência Leste

Após cinco derrotas consecutivas, o Phoenix Suns reagiu na noite desta terça-feira (26) e superou o Los Angeles Lakers por 127 a 100, diante de sua torcida.

A rodada, válida tanto para a temporada regular da NBA quanto para a NBA Cup, contou ainda com um triunfo do Milwaukee Bucks em clássico da Conferência Leste.



Devin Booker foi o nome do jogo em Phoenix. Além de ser o cestinha da partida, com 26 pontos, ele terminou a noite com um "double-double" por ter anotado 10 assistências.

Recuperados de lesão, Kevin Durant e Bradley Beal registraram 23 pontos cada. Sem a dupla, os Suns vinham sofrendo a cada rodada, culminando na série negativa de cinco partidas.





Em outro grande duelo desta terça, o Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat por 106 a 103, em casa. Sem a estrela Giannis Antetokounmpo, machucado, os anfitriões foram comandados por Damian Lillard, cestinha do confronto, com 37 pontos. Ele ainda anotou um "double-double" com suas 12 assistências. A equipe de Milwaukee segue sem contar com Khris Middleton, lesionado e ainda sem estrear na temporada.

