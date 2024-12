A- A+

FUTEBOL Iniesta se despede do futebol em amistoso com lendas do Barcelona e Real Madrid Espanhol de 40 anos foi o autor do gol do título da Copa do Mundo de 2010

O meia Andrés Iniesta se despediu do futebol neste domingo em uma partida entre lendas do Barcelona e Real Madrid realizada no Japão. O último confronto do espanhol de 40 anos terminou em vitória por 2 a 1.

Diversos craques como Rivaldo e Xavi estiveram presentes no estádio com capacidade para 45 mil pessoas. Em seu Instagram, Iniesta publicou fotos do momento e escreveu: "Foi um dia que não esqueceremos".



O espanhol é formado nas categorias de base de La Masia, academia do Barcelona. Pela equipe catalã, conquistou 9 títulos da La Liga, 4 Ligas dos Campeões da UEFA e 6 Copas do Rei. Em 2018, foi transferido para o Vissel Kobe, do Japão. Em 2023, seguiu para o Emirates Club, nos Emirados Árabes Unidos.

Pela Espanha, fez o gol do título da Copa do Mundo de 2010, e foi bicampeão da Eurocopa (2008 e 2012).

