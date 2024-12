Conheça Kawani Sofia, pernambucana de 17 anos considerada o futuro do ciclismo

A- A+

Pernambuco fez grande campanha nos Jogos da Juventude 2024, durante o mês de novembro, encerrando sua participação com 29 medalhas conquistadas. O desempenho foi marcante para muitos atletas pernambucanos, mas em especial para Kawani Sofia, destaque da delegação com cinco medalhas, sendo três de ouro no ciclismo; e duas de prata, no triatlo - modalidade composta por natação, ciclismo e corrida.

O resultado de Kawani nessa última edição dos Jogos, aliás, rendeu a ela o status de maior medalhista pernambucana da competição com 15 pódios em cinco edições disputadas.

Kawani Sofia. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Olindense de nascimento, mas moradora de Paratibe, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, Kawani contou, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, que começou sua trajetória no esporte cedo, motivada por um medo da mãe.

"Comecei no esporte com seis anos de idade, quando minha mãe me colocou na natação com medo de que eu tivesse problema de asma, porque meu irmão tinha. Fui gostando um pouquinho, participava de festival de natação, mas não era algo sério", explicou.

Foi somente dois anos depois que a atleta conheceu o triatlo, apresentado pela sua ex-professora de educação física. O êxito de Kawani foi quase que instântaneo, rendendo a ela o campeonato brasileiro da modalidade após seis meses de treino.

Agora, aos 17 anos, Kawani já acumula o bicampeonato brasileiro de triatlo, o bicampeonato brasileiro de duatlo, o campeonato brasileiro de aquathlon; 18 medalhas nacionais nos Jogos Escolares, entre outros vários títulos. Um verdadeiro currículo de campeã.

Disciplina

Há cerca de oito anos no ciclismo, Kawani segue trabalhando duro e se esforçando para alcançar seus objetivos, que inclui disputar as Olimpíadas. Como inspiração, ela tem a judoca Bia Souza, medalhista de ouro nos Jogos de Paris. Já no ciclismo, a jovem revela que se inspira em si própria.

"Eu me inspiro em mim mesma. Eu luto por mim, minha mãe sempre me ensinou que eu tinha que me inspirar em mim mesma, então desde que ela me falou isso, eu continuo nesse legado", admite.

Legado esse que é reconhecido pela treinadora da atleta, Ceça Lima, que admite o talento e empenho de Kawani.

"Kawani é uma pessoa que planeja como vai fazer cada prova, se dedica o máximo possível. Para ela, não tem tempo ruim. Independente do horário que eu disser para ela treinar, ela treina. Para uma adolescente, ela tem um diferencial", afirma.

Kawani e Ceça. Foto: Cortesia.

Bicicleta roubada

Entre uma pedalada e outra nos treinos, Kawani teve um susto no começo do ano. No dia 26 de janeiro, a estudante teve sua bicicleta roubada após um treino na Universiade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife.

"Tinha feito um treino normal na Federal, desmontei a bike e coloquei na mala do carro da minha professora. Meu treinador, esposo dela, foi dar aula em uma academia, quando ele saiu do carro, veio quatro assaltantes e roubaram o veículo. A bike estava no porta malas, aí foi de 'brinde'. Soube no outro dia. Chorei bastante, pensei que meu mundo tinha caído naquele momento", revelou.

O obstáculo, entretanto, foi superado pela jovem. Ela adaptou o seu treinamento e contou com o apoio da treinadora e de colegas para conseguir uma nova bicileta.

"Continuei treinando em outra bike, uma que é diferente da que eu usava, e aí minha treinadora, junto com uns colegas, decidiram fazer uma vaquinha online, que arrecadou metade do valor da bike. Consegui essa com uma parceria", relembrou.

Orgulho

Passado o susto, o que fica agora para Kawani é desfrutar do reconhecimento que está recebendo. Ela foi considerada uma das revelações dos Jogos da Juventude.

Para a mãe Ana Paula, ela é motivo de orgulho por toda a sua dedicação.

"Ela é um exemplo, não tenho palavras para definir a Kawani. Sinto muito orgulho dela, porque ela está nesse patamar todinho, nessa caminhada onde ela chegou, que muitos jovens podem chegar", confessou.

Kawani e sua mãe Ana Paula. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Kawani também revelou estar orgulhosa de si e espera poder ser inspiração no futuro.

"É bastante gratificante ver que todo meu trabalho, todo meu esforço está sendo reconhecido. Espero, futuramente, ser inspiração, acho que já sou para os pequenininhos", brincou.





