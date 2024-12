Atacante da seleção austríaca tem crânio fraturado em ataque, em Viena

A- A+

O atacante austríaco Guido Burgstaller ficou gravemente ferido depois de ser atacado por um homem desconhecido no centro de Viena. Seu clube, o SK Rapid, informou em comunicado que o jogador teve o crânio fraturado pelo que chamou de "golpe brutal" na cabeça. A equipe anunciou que o atleta deve ficar afastado dos gramados por "vários meses" após sofrer o ferimento, no fim de semana.



Ainda de acordo com o SK Rapid, Guido Burgstaller foi atacado por um "homem desconhecido" na rua. Convocado 26 vezes para a seleção austríaca, o atacante recebeu os primeiros socorros no local do ataque e depois foi encaminhado a um hospital da região, onde ficará internado nos próximos dias.







"Guido Burgstaller foi vítima de um ataque físico na presença de testemunhas no fim de semana e sofreu ferimentos graves na cabeça. O jovem de 35 anos da Caríntia foi atacado por um homem desconhecido no centro de Viena e sofreu uma fratura na base do crânio após uma queda causada por um golpe brutal", diz a nota do clube. "É claro que o SK Rapid apoiará totalmente Guido Burgstaller em seu caminho para uma recuperação completa e, esperançosamente, rápida".

No comunicado, o clube disse que "confia nas autoridades responsáveis de que o autor do ataque, ainda desconhecido, será levado à justiça rapidamente".

Burgstaller, de 35 anos, despontou no futebol ao assinar com o Cardiff City, em 2014. Mas, logo depois, com três partidas pelo clube, migrou para o alemão Nurnberg. Na Alemanha, ele também atuou pelo Shalke e pelo St Pauli antes de fechar com o SK Rapid.

De acordo com a BBC, o atacante foi um dos três jogadores da Áustria dispensados pelo técnico Ralf Rangnick, em 2023, por terem sido filmados enquanto entoavam cânticos homofóbicos depois de uma vitória após por 3 a 0 contra o rival da cidade, o Austria Vienna.

