A- A+

Famosos Oscar Pistorius engata novo affair, e mãe de modelo morta alerta: "Ainda tem problemas com raiva" Atleta paralímpico, que foi condenado por matar a modelo Reeva Steenkamp, está em liberdade condicional

A mãe de Reeva Steenkamp fez um alerta à nova namorada de Oscar Pistorius, que atualmente está em liberdade condicional depois de ser condenado pelo assassinato da modelo, ocorrido em 2013. Quase um ano depois de ter sido saído da prisão, o atleta engatou o novo affair e parece refazer a sua vida, segundo o jornal sul-africano 'Netwerk24'.

— Ele estava com raiva [quando cometeu o crime] e ainda tem um problema com a raiva — ressaltou June Steenkamp, mãe de Reeva, ao The Sun, sobre o ex-genro.

O antigo atleta paralímpico foi condenado a 13 anos e 5 meses de prisão pelo assassinato da modelo Reeva Steenkamp (cumpriu nove). Pistorius, de 38 anos, foi acusado de matar a namorada, de 29 anos, em fevereiro de 2013. Ele disparou quatro tiros através da porta do banheiro de sua casa, atingindo-a. Ela morreu na hora.





Segundo o jornal sul-africano, Pistorius agora está namorando uma amiga da família, Rita Greyling, de 33 anos. Os detalhes do relacionamento são mantidos em sigilo, mas fontes próximas ao casal confirmaram o relacionamento à imprensa local. Mãe de Reeva, June Steenkamp aconselhou Rita a ter cuidado.

— Não entendo como ela não vê uma bandeira vermelha nele, porque ele não perdeu seu problema de temperamento. Ele deveria estar sob controle de raiva quando estava na prisão. Eu fiquei irritada por ele não estar fazendo tratamento — disse June, que se manifestou contra a soltura do ex-genro duas vezes, sob alegação de que ele ainda representava um "perigo para mulheres".

Pistorius foi julgado pela morte de Reeva em setembro de 2014. Em 5 de janeiro de 2024, o atleta, que é duplamente amputado nas pernas e por isso conhecido como 'Blade Runner', foi libertado, depois de cumprir nove dos 13 anos de prisão a que foi condenado.

Inicialmente sua condenação foi de apenas cinco anos. Em novembro de 2017, o Supremo Tribunal de Recurso estendeu a pena de homicídio de Pistorius para 13 anos e cinco meses.



A nova namorada de Oscar Pistotius, Rita Greyling: ela é consultora de gestão empresarial — Foto: Reprodução Instagram



"Ele está a tentando reconstruir sua vida de forma discreta, por isso evita ir a bares, restaurantes ou outros locais públicos", contou uma fonte próxima do casal ao 'Netwerk24', acrescentando que Pistorius e Rita Greyling estarão juntos há três meses.

Greyling, uma consultora de gestão empresarial de Wakkerstroom, no leste da África do Sul, teria mantido seu romance com Pistorius em segredo.

Pistorius se mudou para a mansão de um tio, o magnata Arnold, em Pretória, e conta com sua proteção. Arnold, que ganhou milhões com imóveis e turismo, contratou guardas armados e com cães de ataque, enquanto seu sobrinho mora em uma casa de campo em sua propriedade.

Parte do processo de reconstrução, o ex-atleta teria incluído o trabalho voluntário em uma Igreja Reformada Holandesa próxima de sua nova casa. Ele teria tido dificuldade para encontrar trabalhos com seu histórico.

A sentença de Pistorius termina em 2029 e ele está sujeito a certas condições de prisão perpétua. Isso inclui fazer terapia para raiva e “questões de violência de gênero”.

Veja também

Guardiola faz mistério sobre o futuro e reacende sonho de treinar a Seleção Brasileira