Sylvester Stallone quer construir barreira aquática para proteger mansão milionária na Flórida

A- A+

Sylvester Stallone tem causado incômodo em vizinhos à sua mansão em Palm Beach, na Flórida, após solicitar autorização para instalar uma barreira flutuante na água, próximo ao imóvel comprado em 2020 por mais de 35 milhões de dólares — cerca de R$ 214 milhões, na cotação atual. A ideia, segundo o projeto, seria bloquear algas e detritos. Documentos oficiais indicam, no entanto, que o objetivo principal é impedir que navegadores se aproximem da propriedade, conforme noticiou o jornal local The Palm Beach Post.

Ainda de acordo com a publicação, os vizinhos de Stallone estão irritados e se sentem "pegos de surpresa" com o projeto, já que um aviso enviado pelo Departamento de Proteção Ambiental da Flórida deu até as 17h do dia de Natal para comentarem a proposta do ator, de 78 anos.





Ao jornal, o vizinho Bradford Gary diz que Stallone não pode "marcar território" e se sentir "dono da água".

— Ele comprou uma propriedade linda, uma das mais bonitas casas em estilo das Índias Ocidentais no North End. Eu entendo por que ele quer protegê-la, mas você não pode simplesmente marcar território e achar que é dono da água — declarou Gary.

A barreira proposta por Stallone teria aproximadamente 20 centímetros acima da água e 25 submersos. Além disso, permitiria a passagem de animais marinhos. A estrutura seria ancorada no fundo e teria formato de "L", começando no píer da propriedade do ator, que também pede concessão para usar uma parte do terreno subaquático pertencente ao estado da Flórida.

O processo teve início em 2022. A vizinhança, no entanto, foi notificada recentemente. O projeto ainda passa por avaliação de autoridades estaduais e federais.

Da Califórnia para a Flórida

Stallone anunciou, em fevereiro deste ano, que deixaria uma mansão na Califórnia para assumir o novo endereço, na Flórida, ao lado da mulher, Jennifer Flavin, e das filhas Scarlet, Sistine e Sophia.

O astro de franquias de sucesso como "Rocky" e "Rambo" fez o anúncio da mudança no episódio de estreia da segunda temporada do reality show "The Family Stallone".

"Depois de uma longa e árdua consideração, sua mãe e eu decidimos que é hora de seguir em frente e deixar o estado da Califórnia permanentemente, e vamos para a Flórida", disse o ator às filhas. "Vamos vender esta casa. Já temos o local, está fechado", sentenciou.

Jennifer Flavin já havia falado sobre o assunto em entrevista à Fox News. Ela disse que "todo mundo saiu" da Califórnia, e isto contribuiu para que o casal tomasse a decisão da mudança.

"Eu nasci e cresci lá, dois de nossos filhos nasceram lá, mas agora todo mundo saiu, nossas filhas se mudaram para a Costa Leste… então não sobrou nada para mim na Califórnia. Alguns dos nossos melhores amigos também se mudaram, então acho que é [uma] boa mudança, apenas fazer novos amigos, viver um estilo de vida totalmente diferente, adoro isso, estou muito feliz”, afirmou.

Veja também

CINEMA Ator revela que quase foi escolhido para viver Jack em "Titanic", mas foi preterido por Leo DiCaprio