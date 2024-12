A- A+

CINEMA Ator revela que quase foi escolhido para viver Jack em "Titanic", mas foi preterido por Leo DiCaprio Matthew McConaughey afirma ter feito até 'teste de tela' com Kate Winslet para produção de James Cameron

Vinte e sete anos após seu lançamento, "Titanic" se tornou um verdadeiro filme cult. Este filme de 1997, dirigido por James Cameron, marcou gerações e se tornou tão importante para a cultura popular que pessoas ao redor do mundo conseguem reconhecer a música principal de sua trilha sonora apenas ouvindo alguns acordes.

Embora a maioria dos fãs pense que já sabe tudo sobre sua história, existem alguns detalhes sobre o desenvolvimento do filme que são revelados ao longo dos anos. Algumas delas envolvem decisões importantes, como o elenco. Os protagonistas de Titanic são Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que, apesar de terem uma carreira de sucesso como atores, estarão sempre no coração das pessoas graças aos papéis de Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater.

Para a grande maioria dos fãs, seria muito difícil imaginar outras pessoas nesses papéis. Mas o diretor do filme quase escolheu outro artista para fazer esse trabalho.

O renomado ator Matthew McConaughey revelou em entrevista a Rob Lowe, para seu podcast Literally, que esteve perto de interpretar Jack Dawson. O artista surpreendeu a todos ao dizer que chegou à reta final do processo seletivo e ainda fez cenas completas para o “teste de tela” com Kate Winslet.





Ator Matthew McConaughey — Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Na entrevista, ele disse que avançou tanto no processo que já estava convencido de que era o escolhido para estrelar Titanic.

— Quando saímos, eles disseram: 'Ficou ótimo'. Quer dizer, eles até me abraçaram. Eu realmente pensei que isso iria acontecer. Não foi assim — disse ele.

Ele então esclareceu que, apesar dos boatos que circularam durante anos na internet, não foi ele quem rejeitou o papel.

— Eu perguntei a (James) Cameron sobre isso, porque durante anos os rumores que ouvi e li sobre isso eram de que eu consegui o papel em Titanic e recusei. Isso não é verdade. Eles nunca me ofereceram esse papel. Por um tempo, até pensei: 'Tenho que encontrar meu agente, ele está com problemas. Não pode ser que me tenham dado o papel'. Mas nunca recebi a oferta — disse ele.

Embora na época McConaughey tenha pensado que não estar no Titanic significava uma grande perda em sua carreira de ator, a realidade é que isso o mudou para sempre no bom sentido. Graças à rejeição de James Cameron, naquele mesmo ano Matthew foi escolhido como protagonista de Contact, o lembrado filme de ficção científica sobre alienígenas o qual estrelou ao lado de Jodie Foster.

Esse papel no filme dirigido por Robert Zemeckis deu a ele a oportunidade de agregar os gêneros suspense e drama ao seu currículo, o que demonstrou sua versatilidade de atuação e lhe permitiu conseguir papéis complexos posteriormente.

