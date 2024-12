A- A+

STREAMING Prime Video: confira as estreias de dezembro de 2024 na plataforma Filme 'Sua culpa' é a grande estreia do mês

Em dezembro de 2024, o Prime Video tem como destaque do catálogo a estreia do filme "Sua culpa", sequência do sucesso "Minha culpa", com estreia no dia 27. Entre as séries, a animação do universo gamer "Nível secreto" é o principal destaque do mês.

Chegam ao catálogo da plataforma também "Tár", filme de 2022 com Cate Blanchett indicado a seis Oscars, e "Megatubarão 2".





Confira outras estreias e incrementos ao Prime Video.

FILMES

Dia 4

Vênus - O horror invade os corredores de concreto de um amaldiçoado complexo de apartamentos nos arredores de Madri.

M3gan - Uma engenheira de robótica de uma empresa de brinquedos constrói uma boneca realista que começa a ganhar vida própria.

Dia 5

La virgen roja - Hildegart Rodríguez, uma escritora precoce e prolífica na Espanha dos anos 1930, foi criada por sua mãe para se tornar um modelo de mulher do futuro.

Dia 6

Cidade de Asfalto - Um jovem paramédico faz seu primeiro ano de trabalho na cidade de Nova York.

Dia 10

A Garota da Vez - Cheryl Bradshaw, uma solteira em busca de um pretendente em um programa de TV de sucesso dos anos 1970, escolhe o solteiro charmoso Rodney Alcala, sem saber que, por trás da fachada gentil do homem, havia um segredo mortal.

Dia 11

Pearl - Em 1918, uma jovem à beira da loucura busca o estrelato em uma tentativa desesperada de escapar do trabalho penoso, do isolamento e da falta de amor da vida na fazenda dos pais.

Tár - Situado no mundo internacional da música clássica ocidental, o filme é centrado em Lydia Tár, amplamente considerada uma das maiores compositoras-regentes vivas e a primeira diretora musical de uma grande orquestra alemã.

Dia 12

Operação Natal - Após um sequestro chocante no Pólo Norte, o Comandante da Força-Tarefa E.L.F. faz uma parceria com o caçador de recompensas mais infame do mundo para salvar o Natal.

Dia 17

Ligação Sombria - Um motorista se encontra em um jogo de gato e rato de alto risco depois de ser forçado a dirigir para um homem misterioso conhecido como O Passageiro.

Dia 18

Batem à Porta - Durante as férias, uma garota e seus pais são feitos reféns por estranhos armados que exigem que a família faça uma escolha para evitar o apocalipse.

Dia 20

Que Horas Eu Te Pego? - Maddie, à beira da falência, é contratada por pais superprotetores para ajudar seu filho introvertido a se tornar mais confiante antes da faculdade. Ela tem apenas um verão para completar sua missão.

Amor a 39 Graus - Fatih e Kumru, advogados de cidades diferentes, se unem em um caso envolvendo um cônjuge infiel. Eles passam 8 horas percorrendo Izmir em busca de evidências, alterando inesperadamente seus planos e suas vidas.

Dia 23

Clube dos Vândalos - Acompanha a ascensão de um clube de motociclistas do meio-oeste americano por meio da vida de seus membros.

Dia 25

Movimento de Jesus - Um olhar sobre a verdadeira história de um despertar espiritual nacional que ocorreu no início dos anos 1970 e suas origens em uma comunidade de adolescentes hippies no sul da Califórnia.

Dia 27

Sua culpa - O amor entre Noah e Nick aparenta ser inabalável, apesar das tentativas de seus pais de separá-los. Mas o emprego dele, e a entrada dela na faculdade abrem suas vidas para novos relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada vingativa e da mãe de Nick, com intenções obscuras, vão balançar não só o relacionamento deles, mas também de toda a família Leister.

Dia 29

Megatubarão 2 - A viagem de uma equipe de pesquisa nas profundezas do oceano se transforma em um caos quando uma operação de mineração os força a entrar em uma batalha pela sobrevivência, enfrentando Mega Tubarões e saqueadores ambientais implacáveis.

SÉRIES

Dia 6

Melou - A série estrelada por Margot Martindale é inspirada em um roubo real que ganhou as manchetes internacionais em 2012, no qual mais de US$ 18 milhões em xarope de bordo foram roubados das reservas nacionais de Quebec. a produção combina momentos de humor com choque cultural, emoção e drama.

Dia 10

Nível Secreto - Nível Secreto é uma nova série de animação para adultos que apresenta histórias originais ambientadas nos mundos de alguns dos videogames mais amados do mundo. Das mentes criativas por trás de Love, Death + Robots, cada um dos 15 episódios é uma celebração dos jogos e dos gamers.

