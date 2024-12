A- A+

STREAMING Netflix: confira as estreias de dezembro de 2024 da plataforma A principal série do mês é a segunda temporada de 'Round 6'; filme 'Batalhão 6888', com Kerry Washington, é aposta

Dezembro de 2024 na Netflix tem a grande estreia do ano da plataforma: a segunda temporada de " Round 6", no dia 26. A primeira parte, exibida em 2021, foi a produção seriada mais assistida da história da empresa.

A expectativa é grande também com "Cem anos de solidão", adaptação do romance homônimo de Gabriel García Márquez. Os episódios sobre a saga da família Buendía foram totalmente filmados na Colômbia, com atores latinos.

Entre os filmes, destaque para "Batalhão 6888", estrelado por Kerry Washington. A história é centrada no primeiro e único batalhão do exército americano formado por mulheres negras, que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.





Confira o calendário completo da Netflix para dezembro de 2024.

FILMES

Dia 4

A única mulher na orquestra - A pioneira do contrabaixo Orin O’Brien nunca buscou os holofotes, mas, quando Leonard Bernstein a contratou em 1966 como a primeira musicista da Filarmônica de Nova York, ela acabou atraindo a atenção da mídia e se tornou um dos talentos mais reconhecidos da sua geração.

Aquele Natal - Baseado na encantadora trilogia de livros infantis do premiado escritor e diretor Richard Curtis (Quatro Casamentos e Um Funeral, Um Lugar Chamado Notting Hill, Simplesmente Amor, Yesterday: A Trilha do Sucesso), Aquele Natal acompanha histórias interligadas sobre família e amizade, amor e solidão, um erro do Papai Noel, e um monte de perus, claro.

Dia 6

Acampamento com a mamãe - Pati Peiró, uma mãe controladora que se acha mais descolada do que realmente é, não consegue se conectar com o filho de 13 anos, Ramiro, que quer morar com o pai. Determinada a fazê-lo mudar de ideia, Pati se oferece para levar Ramiro e os amigos ao acampamento escolar depois que o exame toxicológico dos motoristas do ônibus dá positivo.

Virgem Maria - Épico bíblico sobre amadurecimento no qual Maria é rejeitada após uma concepção milagrosa e forçada a se esconder. Quando o Rei Herodes inicia uma caçada assassina ao seu bebê recém-nascido, Jesus, Maria e José fogem, unidos pela fé e movidos pela coragem, para salvar a vida da criança a qualquer custo.

Dia 7

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter - Prepare-se para um Natal fora do comum! Neste especial cheio de convidados, a estrela do pop Sabrina Carpenter canta músicas do álbum fruitcake e outros sucessos natalinos.

Dia 11

A Voz de Makayla: Uma Carta ao Mundo - Makayla é uma adolescente que vive com uma forma rara de autismo que a deixou basicamente não verbal. No entanto, seus pais, movidos por uma fé inabalável no potencial da filha, embarcaram em uma jornada transformadora para descobrir a incrível profundidade do universo interior de Makayla.

Dia 13

Bagagem de risco - Um jovem agente de segurança aérea é chantageado para deixar um pacote perigoso entrar em um voo na véspera de Natal.

Dia 18

O Caminho de Julia Reichert - Julia Reichert, uma cineasta pioneira e visionária, dedicou sua vida a amplificar histórias que precisavam ser contadas. Em sua última parceria com o marido, Steven Bognar, ela deixa um legado inesquecível ao compartilhar sua própria trajetória de forma pessoal e intimista.

Dia 20

Batalhão 6888 - Batalhão 6888 é inspirado no primeiro e único batalhão do exército americano formado por mulheres negras a servir no exterior durante a Segunda Guerra Mundial. Com uma missão extraordinária e unidas em sua determinação, essas heroínas anônimas forneceram esperança e derrubaram barreiras.

Umjolo: Mais que Amizade - Zanele e Andile sempre foram amigos inseparáveis. E, agora que ele tem esposa e filhos, parece que o destino dela é ser só a amiga, mesmo.



SÉRIES

Dia 4

O Amanhã e Eu - Esta antologia explora a interseção entre tecnologias futuristas e a cultura tailandesa, mostrando as tensões e os dilemas morais que surgem deste conflito inevitável.

Churchill em Guerra - Esta série documental em quatro partes examina o papel crucial de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial e os eventos que fizeram dele o líder ideal para a época. Em cores e com as próprias palavras do estadista, a série mostra a estratégia de Churchill na guerra e o legado que ele deixou.

O Ultimato: Ou Casa ou Vaza (3ª temporada) - Seis casais diferentes às vésperas do casamento. Uma pessoa pronta para se casar, a outra nem tanto. Hora do ultimato: em oito semanas, devem se comprometer com o casamento ou partir para outra. Enquanto isso, cada pessoa escolherá entre os outros casais alguém com quem potencialmente ficar, em uma oportunidade única de vislumbrar dois futuros possíveis.

Dia 5

Black doves - A série acompanha Helen Webb (Keira Knightley), esposa inteligente, dedicada, pé no chão e espiã profissional. Há dez anos ela vem passando os segredos do marido político para a misteriosa organização Black Doves.

Jentry Chau contra O Submundo - A série acompanha Jentry Chau (com dublagem de Ali Wong na versão em inglês), uma adolescente americana de ascendência chinesa que mora em uma cidadezinha do Texas. Com poderes sobrenaturais que passou a vida toda tentando esconder, ela descobre que está sendo perseguida por um rei demoníaco exatamente por causa disso.

Dia 10

Polo - Uma análise exclusiva e sem precedentes do glamoroso mundo do polo, acompanhando jogadores de elite durante o Campeonato U.S. Open em Wellington, na Flórida.

Rugby: Vencer ou Morrer - As sete melhores equipes de rúgbi da Coreia – quatro semiprofissionais, duas universitárias e uma militar – competem nesse teste definitivo de força, agilidade, estratégia e trabalho em equipe, disputando o troféu e um prêmio de 300 milhões de wons.

Dia 11

Queer Eye (9ª temporada) - Nona temporada, novos desafios e muito glamour! Desta vez, "Queer Eye" desembarca na icônica Las Vegas para espalhar sua mágica poderosa. Com a ajuda do designer de interiores Jeremiah Brent, os Cinco Fabulosos conhecem uma turma para lá de especial, pronta para viver uma transformação inesquecível.

Cem Anos de Solidão - Após se casarem contra a vontade dos pais, os primos José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán abandonam o vilarejo onde moram para embarcar em uma jornada em busca de um novo lar. Acompanhados por amigos e aventureiros, o casal chega às margens de um rio de pedras pré-históricas, onde fundam uma cidade utópica que batizam de Macondo. Diversas gerações da linhagem dos Buendía marcarão o futuro dessa cidade mítica, atormentada pela loucura, amores impossíveis, uma guerra sangrenta e absurda, e o medo de que uma terrível maldição os condene, inevitavelmente, a cem anos de solidão.

Os Reis de Tupelo: Crime e Conspiração nos EUA - Uma rixa de cidade pequena, uma conspiração na internet, um imitador do Elvis, tráfico de órgãos e uma tentativa de assassinato do presidente.

Dia 12

Quem vê casa... - Determinados a deixar para trás o ninho vazio e dar início a uma nova etapa da vida, Lydia (Lisa Kudrow) e Paul (Ray Romano) colocam à venda sua bela mansão em estilo espanhol da década de 1920, agitando o mercado imobiliário de uma das regiões mais cobiçadas de Los Angeles. Algumas famílias disputam o imóvel, certas de que ele será a solução para os mais variados problemas.

Dia 13

1992 - A história gira em torno de assassinatos misteriosos que seguem um mesmo padrão: todas as vítimas têm os corpos queimados e são sempre encontradas ao lado de um boneco do Curro, mascote da Exposição Universal de Sevilha de 1992. A direção é de Álex de la Iglesia, responsável por A Comunidade.

Dia 17

Aaron Rodgers: Enigma - Esta série acompanha o retorno de Aaron Rodgers depois da lesão no tendão de Aquiles, acompanhando as partes mais íntimas de sua vida e sua carreira e mostrando por que ele é um atleta consagrado dentro e fora dos campos.

Dia 19

Virgin River (6ª temporada) - Tendo como pano de fundo o casamento primaveril de Mel e Jack, a sexta temporada promete novas reviravoltas, triângulos amorosos, aquela deliciosa tensão matrimonial e a descoberta de segredos do passado do pai de Mel, que transportará o público para a magia de Virgin River na década de 1970.

O Príncipe Dragão (7ª temporada) - Enquanto Aaravos e Claudia tentam destruir a ordem cósmica e inverter a vida e a morte, nossos heróis precisam se preparar para sacrificar tudo que amam e em que acreditam para salvar o mundo.

Dia 20

UniverXO Dabiz: O Melhor Chef do Mundo - Dabiz Muñoz, considerado três vezes o melhor chef do mundo, com três estrelas Michelin, pensa no futuro dos negócios em uma jornada pessoal e profissional de dois anos.

Dia 26

Round 6 (2ª temporada) - Três anos após vencer o Jogo da Lula, o Jogador 456 desiste de ir para os Estados Unidos e volta com um novo propósito. Gi-hun entra mais uma vez no misterioso jogo de sobrevivência e começa outra competição de vida ou morte, com novos participantes em busca do prêmio de 45,6 bilhões de wons.

Veja também

REDES SOCIAIS Atriz mexicana tem identidade confundida e se revolta após ser dada como morta: "Estou viva e bem"