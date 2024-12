A- A+

Futebol Yuri Romão é reeleito presidente do Sport para o biênio 2025/2026 Atual mandatário do Leão, da chapa "É daqui pra cima", derrotou Rafael Arruda no pleito desta segunda-feira (16)

Yuri Romão foi reeleito nesta segunda-feira (16) para o cargo de presidente do Sport. Atual mandatário do Leão, o candidato da chapa “É daqui pra cima” (número 20), com Raphael Campos como vice-presidente, venceu nas eleições presidenciais para o biênio 2025/2026 a chapa “Leões pela Mudança - Profissionalização e Coragem Para Vencer!” (número 10), que teve o advogado Rafael Arruda como postulante ao posto máximo do Executivo e Matheus Souto Maior de vice. O ganhador do pleito, que teve 2.168 votantes no geral (2.142 válidos), somou 1.770 votos (81,6%) contra 371 do grupo derrotado (17,1%), além de 26 nulos e um branco (1,3%).



“Agora os desafios são outros, muito maiores. O que precisávamos fazer para reestruturar o clube nos pontos de vista administrativo, financeiro e de patrimônio, já foi feito. Mas há mais coisas, a começar por uma SAF, tirando também do papel o projeto Retrofit da Ilha do Retiro, melhorando a experiência do nosso torcedor. Temos também um desafio financeiro pela frente. Estamos saindo de um top 3 de orçamentos da Série B para um dos três piores da A. Temos de fazer uma equipe competitiva, que honre a tradição do Sport mesmo com pouco orçamento. Vamos planejar e executar aquilo que precisa ser feito, dando sequência ao trabalho sério, honesto e respeito. Não podemos retroceder em tudo que fizemos até agora", afirmou Yuri Romão.

Votação

Eleições presidenciais do Sport

Romão foi o primeiro a chegar na sede do clube, na Ilha do Retiro, votando por volta das 9h. Arruda chegou logo depois, às 10h. A votação seguiu até às 18h. Dos quase 40 mil associados do Sport, apenas 13.535 estavam aptos a votar - tinham de ser maiores de 18 anos, adimplentes e presentes no quadro de associados até o dia 16 de dezembro de 2023. A Comissão Eleitoral foi composta por Sílvio Pessoa de Carvalho Junior (presidente), além dos membros Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves e Marcelo Farias.

Yuri Romão e Rafael Arruda conversam durante eleição

Histórico

Yuri Romão, de 55 anos, assumiu a presidência do Sport em outubro de 2021, quando o então mandatário do clube, Leonardo Lopes, pediu licença do cargo - oficializando a saída três meses depois. Em dezembro de 2022, o mandatário candidatou-se a presidente pela primeira vez, vencendo Luciano Bivar no pleito. No comando do Leão no período, Romão conquistou dois títulos do Campeonato Pernambucano (2023-2024) e um acesso à Série A, neste ano. No Conselho Deliberativo, Ademar Regueira e César Caúla venceram o pleito para os cargos de presidente e vice, respectivamente.

O presidente, vale salientar, foi o último a ser eleito via Assembleia Geral de Sócios. O Sport fez uma reforma no estatuto e, a partir de 2027, não existirá mais o cargo de chefe do Executivo, sendo substituído por um Conselho de Administração. O órgão será composto por um presidente, um vice e três conselheiros.

O grupo terá mandato de três anos, sem possibilidade de reeleição consecutiva para a presidência. Será dele a responsabilidade de escolher o Chefe Executivo Oficial (CEO). A alteração abre possibilidade também para o Sport se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), em caso de aprovação do Conselho Deliberativo e de uma Assembleia Geral Extraordinária.

Números finais da eleição do Sport

Rafael Arruda (chapa 10): 371

Yuri Romão (chapa 20): 1.770

Nulo: 26

Branco: 1

Votos: 2.168 - 2.142 válidos

