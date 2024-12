A- A+

Sport Após renovar com Sport, Pepa prevê um 2025 de "exigência e competitividade" Treinador usou as redes sociais para celebrar a permanência no clube pernambucano

De férias em Portugal, o técnico Pepa usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para celebrar a renovação de contrato com o Sport. O novo vínculo do treinador com o Leão será válido até o fim da próxima temporada.

No texto publicado, o português destacou a confiança depositada pelo torcedor no seu trabalho. Além disso, salientou a "exigência" que o clube terá em 2025, mas mostrou confiança em um bom desempenho.

"A nossa história vai continuar a escrever-se junta! Muito feliz por renovar com o Sport, um clube cheio de história e com uma torcida incrível. Obrigado pela confiança. Ansioso por voltar a sentir a emoção da Ilha!", iniciou.

"Somos o Maior do Nordeste, mas sabemos da exigência e da competitividade que teremos pela frente e todos juntos vamos conseguir superar as dificuldades. Siga, meu leão!", finalizou.

A renovação de Pepa com o Sport foi anunciada na noite da última segunda-feira (16), pelo presidente Yuri Romão, após o mandatário ser reeleito.

Vale lembrar que o técnico tinha uma cláusula de renovação automática estipulada em contrato, em caso de retorno do clube à Série A. Entretanto, era aguardado o término do período eleitoral para que a sequência do português na Ilha do Retiro fosse concretizada.

Contratado pelo Sport em setembro, Pepa chegou ao clube já no segundo turno da Série B e foi determinante para o Rubro-negro subir de divisão. Com um aproveitamento de quase 65%, o treinador somou nove vitórias, quatro empates e três derrotas.

PEPA FICA NO SPORT! ‍



O nosso treinador renovou o contrato e comanda o elenco rubro-negro por mais uma temporada. Que seja uma grande e vitoriosa caminhada: https://t.co/OfE4x9Z8nH pic.twitter.com/TCP7rdraIB — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 17, 2024

