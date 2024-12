A- A+

saída Sport anuncia saída de Thiago Larghi, técnico do sub-20 Com equipe, treinador conquistou Campeonato Pernambucano Sub-20 e Mad Cup, mas decepcionou no Brasileiro de Aspirantes

O Sport anunciou a saída de Thiago Larghi, técnico do time Sub-20, na manhã desta terça-feira (17). O treinador, de 44 anos, estava no clube desde setembro de 2023 e não teve contrato renovado.

Em agosto deste ano, Larghi chegou, inclusive, a ser considerado para ocupar o cargo de técnico da equipe principal para a Série B do Campeonato Brasileiro após a demissão de Guto Ferreira. A diretoria, no entanto, mudou de ideia, e investiu na contratação do português Pepa, que garantiu o acesso do Rubro-negro à Série A.

Em comunicado oficial, o Sport agradeceu ao treinador pela passagem. "O Clube agradece ao treinador pelos serviços prestados ao longo dos um ano e três meses de trabalho e deseja sucesso na sequência da carreira", afirmou.

O clube deve ir ao mercado em busca de um treinador para a categoria sub-20. O anúncio deve acontecer "em breve", segundo o mesmo comunicado.

O Sport Club do Recife comunica oficialmente a saída de Thiago Larghi, após o término do seu contrato. Em breve, o departamento de futebol de base anunciará o novo técnico da categoria sub-20 do Leão. pic.twitter.com/vM4q3rTf5W — Sport Club do Recife - Base (@leoesdabase) December 17, 2024

Passagens pelo Sport

Antes da temporada passada, Larghi já tinha duas passagens pelo Sport, no cargo de auxiliar técnico, entre 2016 e 2017.

Em 2024, foram 26 partidas a frente da equipe sub-20, com as conquistas dos títulos do Campeonato Pernambucano Sub-20 e da Mad Cup, torneio disputado na Espanha.

Foi no Brasileiro de Aspirantes, no entanto, que veio a decepção com o trabalho do treinador. A equipe acabou o torneio com cinco derrotas e dois empates nos sete jogos que disputou, e finalizou a competição na lanterna.



