Sport tem plano de recuperação judicial aprovado em assembleia

Em Assembleia Geral de Credores realizada na entre a manhã e o início da tarde desta quarta-feira (18), na Ilha do Retiro, o Sport viu ser aprovado o seu plano de Recuperação Judicial (RJ).

Com condições favoráveis para atacar o passivo do clube, a atual gestão rubro-negra pode dar um passo importante para reorganizar as finanças prestes a voltar a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

O Leão busca um desconto da dívida junto a 640 credores. Atualmente, o clube deve aproximadamente R$ 113 milhões a três classes distintas: trabalhistas, quirografários - empresários e grandes empresas -, além de empresas de pequeno porte e microempresas.

Após a não realização da primeira convocação, na semana passada, onde era necessária a presença de, no mínimo 320 credores, a assembleia desta quarta contou com a participação de 347 credores na sede social do clube. O restante participou de forma híbrida. Todos aprovaram a proposta rubro-negra de forma massiva.

Segundo Gustavo Matos, advogado da Matos Advogados, escritório que conduz o processo de recuperação judicial leonino, “o evento coroa um trabalho realizado ao longo dos últimos 20 meses de preparação do Sport para as exigências que hoje se apresentam aos clubes desportivos”.

O pedido de recuperação judicial do Sport foi ajuizado em março de 2023 perante a 27ª Vara Cível do Recife-PE. Agora, segundo Gustavo, “foi lavrado uma ata na Assembleia Geral de Credores, que será encaminhada ao Judiciário, para que o Juízo da recuperação judicial possa analisar o que ocorreu e decidir pela homologação do plano e concessão da RJ”.

A expectativa é que a homologação da reestruturação das dívidas aconteça em janeiro. Após isso, o plano começa a ser pago de acordo com a proposta apresentada pelo clube, que ofereceu desconto de 80% aos credores.

Bruno D’Ambrosio, sócio da PPK Consultoria, empresa que conduziu a estruturação econômico-financeira do processo de recuperação do clube, enfatiza que “a aprovação do plano alcançada na Assembleia Geral dos Credores reflete o entendimento de todos os que fazem o Sport quanto ao melhor encaminhamento a ser dado ao futuro do clube”.

