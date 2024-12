Sport x River Plate: veja onde assistir ao duelo da 2ª rodada da Brasil Ladies Cup

A- A+

O time feminino do Sport entra em campo nesta quarta-feira (18), às 16h, no estádio do Canindé, em São Paulo, para enfrentar o River Plate pela 2ª rodada da Brasil Ladies Cup.

Com título pernambucano em 2024 e acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão segue embalado para a sua primeira participação em uma competição internacional.

Na primeira rodada, a equipe Rubro-negra empatou sem gols com o Grêmio. Já o River, próximo adversário, empatou por 2x2 com o Athletico-PR. As duas equipes buscam a primeira vitória no campeonato para se aproximarem da grande decisão.

A final da Brasil Ladies Cup será disputada em jogo único, no próximo domingo (22).

Onde assistir Sport x River Plate?

O duelo diante do River Plate terá transmissão ao vivo na BandSports e Canal Goat.

