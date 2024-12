Ex-Sport, Pedro Lima é convocado para disputar o Sul-Americano Sub-20

A- A+

A Seleção Brasileira foi convocada nesta sexta-feira (20) para disputar o Sul-Americano Sub-20, que será realizada na Venezuela entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025.

A lista do técnico Ramon Menezes conta com 23 atletas, incluindo o lateral-direito Pedro Lima, ex-Sport. Formado nas categorias de base do Leão, Pedro foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, por 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões na cotação da época), sendo a maior venda da história do futebol nordestino.

Em 2024, Pedro Lima jogou 26 partidas pelo Sport, marcando dois gols e dando duas assistências. No time inglês, ele participou de apenas três jogos.

Seleção

Atual campeão do torneio, o Brasil está no Grupo B e enfrentará na primeira fase as seleções da Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. O Grupo A é composto por Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

Na primeira fase, as equipes de cada grupo disputarão as três primeiras colocações para avançarem ao hexagonal final. No hexagonal, os seis países competirão pelas quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20, que será realizada no Chile.

A estreia do Brasil está marcada para 24 de janeiro, contra a Argentina, às 20h30. Em 26 de janeiro, o Brasil enfrentará a Bolívia, às 18h. Em 30 de janeiro, jogará contra o Equador, às 20h30. Por fim, enfrentará a Colômbia no dia 1º de fevereiro, às 18h.

A Seleção Brasileira é a maior vencedora do Sul-Americano Sub-20, com 12 títulos conquistados em 1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011 e 2023.

Confira a lista dos jogadores convocados:

Goleiros



Felipe Longo - Corinthians

Otávio - Cruzeiro

Robert - Atlético-MG

Laterais



Chermont - Santos

Pedro Lima - Wolverhampton (ING)

José Guilherme - Grêmio

Leandrinho - Vasco

Zagueiros



Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Paula - Santos

Meio-campistas



Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Stade de Reims (FRA)

Atacantes



Alisson Santana - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Gustavo Prado - Internacional

Nathan Fernandes - Grêmio

Pedrinho - Zenit (RUS)

Rayan - Vasco

Ricardo Mathias - Internacional

Wesley - Al-Nasr (SAU)



