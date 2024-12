A- A+

BRASIL LADIES CUP 2024 Sport x Athletico-PR: Leoas entram em campo em busca de vaga na final; veja onde assistir Duelo acontece nesta sexta (20), no estádio do Canindé, às 16h

Em busca de uma vaga na final, o Sport enfrenta o Athletico-PR nesta sexta-feira (20), no estádio do Canindé, às 16h, pela última rodada da fase de grupos da Brasil Ladies Cup 2024.

Após empatar sem gols com o River Plate na rodada anterior, as Leoas chegam à terceira rodada ainda com chances de classificação para a grande final.

Já o Athletico-PR, derrotado pelo Grêmio por 3x0, chega à última rodada sem chances de classificação.

Para avançar à final, o Rubro-negro precisa derrotar o Athletico-PR e superar o Grêmio ou o River Plate no saldo de gols.

A combinação necessária depende, também, do resultado do confronto entre as argentinas e o Grêmio. Veja os possíveis cenários:

Empate entre River e Grêmio: o Sport se classifica com uma vitória por quatro ou mais gols sobre o Athletico.

Vitória do River: o Sport precisa vencer o Athletico-PR por um gol a mais do que o placar que o River vencer o Grêmio.

Onde assistir Sport x Athletico-PR?

O duelo entre Sport x Athletico-PR, válido pela terceira rodada do Brasil Ladies Cup, terá transmissão ao vivo pelo SporTV, BandSports e Canal Goat.

