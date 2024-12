A- A+

Sport Sport anuncia renovação de contrato com o lateral-esquerdo Dalbert Jogador possuía extensão de vínculo estipulada em contrato e segue no clube até o fim de 2025

O Sport anunciou, na manhã desta sexta-feira (20), que prorrogou o contrato do lateral-esquerdo Dalbert. O atleta possuía cláusula de renovação automática prevista em contrato e segue no clube até o fim de 2025.

As negociações com o lateral vinham acontecendo nas últimas semanas e a situação do jogador vinha sendo observada por clubes do exterior. No entanto, o atleta de 31 anos optou por seguir na Ilha do Retiro.

Contratado pelo Leão da Ilha do Retiro em abril deste ano, Dalbert esteve em campo com a camisa do Sport em 24 oportunidades, sendo 23 delas na Série B. Depois de disputar posição com Felipinho, ganhou a posição do companheiro durante o segundo turno da competição nacional.

