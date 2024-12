A- A+

Futebol Thyere projeta ano desafiador do Sport em 2025 Zagueiro esteve presente nos últimos dois acessos do clube à Série A

Segundo jogador há mais tempo no Sport - atrás apenas de Chico -, o zagueiro Rafael Thyere aproveita os últimos dias de férias, antes de dar início à sua sétima temporada no clube. Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco, o capitão rubro-negro projetou um ano “desafiador” pela frente, mas espera seguir acumulando aparições para ajudar o Leão da Ilha do Retiro.

“Sou muito grato por estar no clube por tantos anos e poder representar essa camisa é motivo de muito orgulho. Muito importante poder estar em campo ajudando o clube a conquistar os objetivos. Com certeza o ano de 2025 será um ano desafiador, mas acredito que o clube vem se preparando há alguns anos para isso e tenho certeza que será um ano abençoado para todos”, pontuou o defensor.

Presente nos dois últimos acessos do Sport, Rafael Thyere soma 240 jogos com a camisa rubro-negra. Uma média de 40 partidas por temporada. Em 2019, esteve presente em 36 partidas da Série B. Já neste ano, foi acionado em 23 oportunidades. Mesmo com menos participação, falou do gosto especial por ajudar o clube no objetivo.

“Esse ano de 2024 acredito que se torna mais especial por todo o período que estou no clube, e pelo fato de não termos alcançado o objetivo nos últimos dois anos. Este ano, graças a Deus, conseguimos colocar o clube de volta na elite do futebol brasileiro. Em 2019 foi muito marcante por ser a minha primeira temporada no clube e conquistamos o título pernambucano e o acesso em um ano difícil. Fico feliz em poder ter participado desses momentos”, seguiu.

O número de jogos reduzidos para Thyere em 2025, aliás, se deu por conta de duas lesões sofridas pelo defensor ao longo da competição. Coisa, que segundo o jogador, não o preocupa para o ano que vem.

“A lesão é algo que acontece com todos os atletas e isso não tem como deixar de acontecer. Continuarei trabalhando como sempre fiz, buscando sempre a melhora e evolução para que esteja em campo sempre que possível para ajudar o clube. Espero devolver dentro de campo tudo que o clube fez e faz por mim e pela minha família”, enfatizou o jogador.

Lições

Na campanha da atual temporada, o Sport viveu com altos e baixos durante a disputa da Segundona. No entanto, após a chegada do técnico Pepa, o time melhorou o aproveitamento para ter êxito ao término da temporada. Visando a Série A de 2025, Thyere pede que o clube tire lições dos últimos anos na Série B.

“Foi um ano que durante o campeonato não tivemos uma consistência tão grande, principalmente na virada do turno. Tivemos uma crescente muito grande depois da chegada do Pepa, que conseguimos uma arrancada. Fica de aprendizado para não oscilar em alguns momentos cruciais da temporada. É muito importante para a sequência”, salientou o camisa 15.

Com Rafael Thyere, o Sport tem reapresentação marcada para dar início à pré-temporada no próximo dia 26, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. Os primeiros dias de trabalhos serão voltados para a realização de exames, avaliações médicas e testes físicos juntamente à comissão técnica.

