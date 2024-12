A- A+

Sport Presidente do Sport prega cautela, mas garante reforços: "não podemos ter ansiedade" Yuri Romão relembrou movimentos feitos no mercado em 2024 para pedir paciência ao torcedor

Com a pré-temporada prestes a iniciar, o torcedor do Sport vive a expectativa de ver caras novas desembarcando na Ilha do Retiro. Até o momento, além de renovações contratuais e saídas confirmadas, o clube anunciou apenas a chegada do meia-atacante Gustavo Maia, ex-Náutico, para o ano de 2025.

Apesar de parecer que o Rubro-negro não está se movimentando no mercado, o presidente Yuri Romão afirmou, em entrevista à Folha de Pernambuco, que o clube está perto de anunciar novos jogadores para o plantel, mas que não pode deixar a "ansiedade" atrapalhar as negociações.

"Não é verdade que não estamos sendo incisivos no mercado. Estamos trabalhando e próximos de anunciar os reforços para o elenco. O mercado não é fácil e não podemos ter ansiedade aqui dentro", pontuou o dirigente.

Como de costume nesta época do ano, torcedores se apegam aos nomes especulados na imprensa para sonhar com um time minimamente competitivo. Entretanto, no caso do Sport, com poucos nomes vazados, o mandatário relembrou os movimentos feitos pela diretoria durante o ano de 2024 para garantir ao torcedor que o elenco será reforçado.

"Entendo a ansiedade da torcida, mas sei que muito se dá também pela falta de se ter nomes especulados informalmente. Assim como foi no ano passado, que boa parte dos nossos reforços chegou sem que o nome vazasse na imprensa ou na rede social, e também houve esse sentimento natural por parte da torcida. Mas reforço que estamos trabalhando muito e próximos de anunciar os reforços", enfatizou.

Com um orçamento enxuto para 2025, o Sport ainda terá que lidar com compromissos com a recuperação judicial recém-aprovada e débitos tributários parcelados junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Preocupações extracampo que fazem a diretoria se precipitar o mínimo possível na busca por reforços.

"O Sport possui um dos menores orçamentos da Série A 2025. Além de iniciarmos o ano com compromissos com a RJ, recentemente aprovada, além do acordo em curso com a PGFN, que em conjunto, consomem quase 20% do referido orçamento. Seguimos trabalhando com responsabilidade e procurando ser extremamente assertivos", finalizou Romão.

