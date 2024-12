Sport oficializa Gustavo Maia como primeira contratação para 2025

A- A+

Leia também

• Copa do Brasil 2025: conheça os possíveis adversários de Náutico, Retrô e Sport

• Sport está perto de acertar permanências de Dalbert e Tití Ortiz: "Evoluindo"

• Goleador no Japão, Anderson Lopes sonha com Sport

O Sport oficializou, na noite desta terça-feira (10), a contratação do atacante Gustavo Maia, ex-Náutico. De acordo com o clube, o vínculo do atleta com o Rubro-negro será válido até dezembro de 2026, de forma definitiva. Ele é aguardado na pré-temporada, com início marcado para o próximo dia 26.

GUSTAVO MAIA É DO LEÃO



O atacante vem reforçar o Sport para a temporada que vai se iniciar! Que seja um grande ano para todos nós: https://t.co/BpkXjbPmNs pic.twitter.com/EJO7mshhH1 — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 10, 2024

O jogador de 23 anos já tinha um pré-contrato assinado com o Leão da Ilha do Retiro desde agosto. No mês passado, após o término do vínculo com o Timbu, o novo reforço leonino esteve no Sport para conhecer as instalações, passar por exames e acertar últimos detalhes da negociação.

Contratado pelo Náutico em março, Gustavo Maia disputou 19 partidas pelo Timbu, sendo uma pela Copa do Nordeste e 18 pela Série C do Brasileiro. O jogador contribuiu com seis gols e uma assistência.

Na carreira, o atleta de 23 anos revelado pelo São Paulo soma passagens por Barcelona e Valencia B, Internacional e Vila Nova.

Veja também

Futebol Por acesso, Sport recebe R$ 1,35 milhão de premiação da CBF