Negociação Diretoria do Sport afirma que "os nós estão se desatando" para permanência de Lucas Lima Membro do comitê gestor leonino, Guilherme Falcão, e o executivo de futebol, André Figueiredo, concederam entrevista coletiva nesta quinta-feira (26)

Em entrevista coletiva concedida à imprensa na tarde desta quinta-feira (26), dia da reapresentação do elenco, a diretoria do Sport detalhou em que pé está a negociação pela permanência do meia Lucas Lima ao clube.

Segundo o membro do comitê gestor leonino, Guilherme Falcão, “os nós estão se desatando” para que haja um desfecho positivo.

“É uma negociação que envolve quatro partes - Sport, Santos, Lucas Lima e o empresário do jogador -, não é a primeira negociação que fazemos, nem a segunda e nem a terceira. Precisamos ter calma, os nós estão se desatando, as coisas estão evoluindo. É um desejo dele estar no Sport e um desejo nosso ter ele aqui. Agora, o que falta para isso se tornar um documento assinado, nós estamos fazendo. Temos que ter paciência”, declarou o diretor.

Também presente na coletiva, o executivo de futebol André Figueiredo pontuou que o Sport não tem todos os detalhes da situação do camisa 19 com o clube paulista. Segundo o dirigente, a parte financeira pode estar sendo um entrave para o fim da relação entre ambos.

“O Santos tem contrato com ele até abril. Estamos com cuidado para negociar com o Santos, com o Lucas, para tê-lo aqui. Não sabemos ainda como anda ele com o clube, a questão financeira, se o Santos deve a ele, se já pagou ou não pagou. Tem o querer do Lucas, o do Sport e isso é um ponto positivo. A tendência é que cheguemos a um acordo e acabe essa negociação”, salientou.

Manter Lucas Lima no clube é uma das prioridades da diretoria do Sport. Em 2024, o meia esteve presente em 53 partidas. Na Série B, foi um dos destaques do acesso. Na competição, foi o líder em assistências com dez passes para gols e contribuiu com três bolas nas redes.

