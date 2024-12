A- A+

REFORÇO NA FÊNIX Retrô oficializa contratação do volante Fabinho, ex-Sport Com a contratação do jogador, a Fênix chega ao 16º reforço para a temporada de 2025

Fim da novela. O Retrô oficializou, na tarde desta terça-feira (24), a contratação do volante Fabinho, de 38 anos, para a temporada de 2025. Neste ano, o atleta atuou pelo Sport.

Além do Leão, onde jogou 109 partidas — sendo 87 como titular — e conquistou o bicampeonato pernambucano em 2023 e 2024, o volante também possui passagens por Ceará, Botafogo, Internacional, Figueirense, América-RN e Alecrim.

Na última temporada, Fabinho entrou em campo em apenas 26 jogos, mas foi peça fundamental na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, marcando três gols que ajudaram o Sport a conquistar o acesso à Série A.

O interesse pelo volante, no entanto, é antigo. Desde a temporada passada, o presidente do Retrô, Laércio Guerra, já manifestava interesse na contratação do atleta.

Pela Fênix, Fabinho irá disputar a pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Terceira Divisão do Brasileiro.

Com a contratação do volante, o Retrô chega a 16 novos reforços para a temporada de 2025.

