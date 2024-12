Retrô anuncia contratação do lateral-esquerdo Luiz Henrique, ex-Brusque

A- A+

O Retrô anunciou, na tarde desta terça-feira (24), o seu 15º reforço para a próxima temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Luiz Henrique, de 26 anos, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brusque neste ano.

Formado nas categorias de base do Grêmio, o defensor também possui passagens por Atlético-GO, Mirassol, Londrina, Bahia e CRB. Neste ano, atuou pelo Brusque em 30 partidas, entre Série B, Copa do Brasil e Campeonato Catarinense.

Pela Fênix de Camaragibe, o lateral irá disputar a pré-Copa do Nordeste no início do ano, Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e a Terceira Divisão do Brasileiro.

Em vídeo publicado nas redes sociais do clube pernambucano, o recém-contratado enviou um recado para os torcedores azulinos: "Estou muito empolgado e ansioso para este ano. Muito feliz em vestir a camisa da Fênix", disse Luiz Henrique.

Mercado da Fênix

Para a temporada de 2025, o Retrô já anunciou 15 reforços até o momento, são eles:

Goleiro: Fabian Volpi;

Zagueiros: Rayan Ribeiro, Walce, Mendonça e Claudinho;

Laterais: Sávio, Salomão, Jonathan, Gedeilson e Luiz Henrique;

Volante: Gledson;

Atacantes: Lucas Grafite, Maycon Douglas, Samuel Granada e Felipe Augusto.



O primeiro compromisso da Fênix na próxima temporada será no dia 4 de janeiro, contra o Moto Club, pela pré-Copa do Nordeste.

