Sport Sport explica escolha por César Lucena para dirigir time no início do Pernambucano Técnico interino vai passar a ter duas funções dentro do clube a partir de 2025

No dia da reapresentação do elenco profissional, no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, a diretoria do Sport explicou a escolha de César Lucena para comandar o Leão no início do Campeonato Pernambucano. Segundo o executivo de futebol André Figueiredo, a opção pelo técnico interino se deu pela boa relação do ex-zagueiro com o grupo que vai atuar nas primeiras rodadas do Estadual.

O grupo de atletas sub-20 que disputará o início do Estadual será comandado por César Lucena.



A partir de 2025, além de auxiliar da casa do profissional, César estará à frente da transição entre as categorias de base e o time de cima.



Nesta quinta-feira (26), o Sport divulgou a lista de jogadores que vão atuar na competição, enquanto o grupo principal realiza a pré-temporada. A maioria dos atletas fazem parte do sub-20.

"A gente fez um planejamento de acordo com as datas que saíram do Pernambucano. No nosso planejamento, a gente tem que a base iniciaria o Estadual. Neste meio tempo, perdemos o técnico do sub-20, então pensamos: "melhor contratar um técnico novo ou usar o César, que conhece os jogadores?". Optamos pelo César para facilitar a vida dos atletas e para facilitar a vida do próprio César que já conhece os atletas", explicou o dirigente.

Apesar de ser o responsável por dirigir a jovem equipe no início do Estadual, com apoio do auxiliar Thiago Alves, César Lucena não será efetivado como treinador da categoria. O Sport pretende anunciar um novo nome para dirigir o sub-20 em breve.

A partir da próxima semana, inclusive, César passará a acumular duas atribuições dentro do clube. Além de auxiliar a comissão técnica no profissional, o ex-jogador vai estar à frente do processo de transição de atletas entre as categorias inferiores e o time principal. Ele vai acompanhar o desempenho dos atletas e fornecer informações ao técnico Pepa sobre os pratas da casa.

O Sport estreia pelo Campeonato Pernambucano no dia 11 de janeiro, às 18h30, contra o Afogados, fora de casa.

Confira o grupo do Sport que vai começar o Pernambucano

Goleiros: Davi (2005) e Kauã Manoel (2007)

Laterais: Neto (2005), Kayan (2005), Rangel (2006), Rafinha (2006) e Felipinho (2006)

Zagueiros: Marcelo Ajul (2002), Patrick (2005), Riquelme (2007), Felype Gabriel (2005) e Gabriel (2006)

Meio-campistas: Adriel (2006), Vitor Neves (2005), Breno (2005), Luizinho (2006), Zé Lucas (2008) e Luiz Henrique (2005)

Atacantes: Jefinho (2006), Ramon (2007), Micael (2006), Thalis (2005), Riquelmy (2005), Enzo Vagner (2006) e Dieguinho (2004)

