Sport Diretoria do Sport diz entender ansiedade da torcida por reforços: "tem que continuar exigindo" Em coletiva concedida, membros da cúpula de futebol rubro-negra falaram que clube tem buscado ser criativo no mercado

Com apenas o meia-atacante Gustavo Maia anunciado como reforço até o momento, a diretoria do Sport detalhou, em coletiva concedida nessa quinta-feira (26), durante a reapresentação do elenco, como anda a busca por novos atletas para a temporada que está prestes a iniciar.

Ao lado do executivo de futebol, André Figueiredo, o membro do comitê gestor leonino, Guilherme Falcão, afirmou que entende a ansiedade da torcida por novos anúncios e enfatizou que a diretoria tem que saber lidar com as cobranças do torcedor.

Exames e avaliações foram realizadas aqui no Centro de Treinamento. Jogadores em preparação para a temporada que se inicia!

“A gente é torcedor também. Entendemos a ansiedade e acolhemos esse sentimento que vemos na torcida. Precisamos ter paciência para seguir o ritmo que o mercado estabelece. Na Série A tem outras equipes que não anunciaram reforços”, iniciou o dirigente.

“Temos que ter calma e sabedoria para atuar nisso. A torcida tem que continuar exigindo, cobrando e se posicionando. Quem está desse lado da mesa tem que ter a coragem para fazer o que acha que é certo”, seguiu.

Recém-promovido à elite do futebol nacional, o Sport, através do presidente Yuri Romão, já deixou claro que terá um orçamento enxuto para o ano de 2025, um dos menores entre as 20 equipes da Primeira Divisão. Entretanto, de acordo com o executivo André Figueiredo, isso não significa que o clube não possa ter êxito nos objetivos traçados.

"Ter orçamento grande nem sempre significa êxito e vimos isso na última Série A. A questão é trabalhar bem, certo, usar o orçamento e optimizar ele para fazer o melhor. Tem que ter paciência, isso demanda tempo, mas não é um problema nessa performance. Se você for criativo com mais dinheiro, você tem uma condição melhor. Mas não ter um orçamento maior não significa que você vai cair no campeonato", falou André.

“Isso é apenas mais um desafio que temos aqui dentro. Se não estivermos preparados para encarar a restrição orçamentária, tenho que entregar minha carta de agradecimento ao presidente e ir para casa. Não posso fazer futebol no Sport sem ter ciência das dificuldades, e simplesmente abrir mão do que a gente entende o que é possível para o elenco de hoje e para o que pretendemos formar”, complementou Guilherme

