Sport informa empréstimos de Ewerthon e Felipinho para o Juventude

O Sport segue enxugando o elenco, no intuito de contratar novos jogadores para o ano de 2025. Nesta sexta-feira (27), o clube acertou os empréstimos do lateral-direito Ewerthon e do lateral-esquerdo Felipinho para o Juventude. Ambos com validade até o fim da próxima temporada.

A informação foi divulgada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela reportagem com o membro do comitê gestor Guilherme Falcão. Nas redes sociais, o Sport anunciou a saída de Felipinho.

"São jogadores que enxergamos muito potencial e que precisam de minutos. Achamos que emprestá-los poderá gerar para eles os minutos em campo necessários para evolução como atletas e também como ativos do clube", falou o dirigente à reportagem.

No caso do prata da casa, será o segundo ano consecutivo em que o jogador vai defender a equipe gaúcha. Antes com vínculo com o Leão até o meio de 2025, Ewerthon prorrogou o contrato até dezembro antes de ser novamente emprestado. Pelo Juventude, o atleta de 24 anos soma 29 jogos, sendo 25 pela Série A do Brasileiro.

Em relação a Felipinho, que tem contrato com o clube pernambucano até o fim de 2026, o Sport anunciou se tratar de um empréstimo pago. A quantia a ser recebida, entretanto, não foi divulgada. Na Ilha do Retiro desde 2023, o lateral-esquerdo esteve em campo em 45 oportunidades neste ano, e contribuiu com quatro gols e três assistências.

