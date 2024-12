A- A+

Repercussão Rodrygo, do Real Madrid, se despede de Pernambuco em foto com a camisa do Sport O jogador passou um período no Litoral Sul do Estado e esteve com o ex-atleta Ronaldinho Gaúcho

O atacante do Real Madrid, Rodrygo, se despediu neste domingo (29) da praia de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco, numa publicação nas redes sociais em que aparece com a camisa do Sport.

"Obrigado, PE! A terrinha é boa demais", escreveu o jogador que também faz parte da Seleção Brasileira.

Obrigado, PE! A terrinha é boa demais pic.twitter.com/PCpnqxAizl Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 29, 2024

O jogador passou algumas dias em Pernambuco aproveitando o recesso do clube espanhol. Na última sexta-feira (27), ele publicou uma foto ao lado do ídolo e ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que também está no Estado.

Ronaldinho, inclusive, alugou uma casa em Muro Alto para passar os próximos dias, conforme divulgou o Portal Léo Dias.

Outro jogador que esteve com Rodrygo em Maracaípe foi o atacante Kaio Jorge, o qual é pernambucano e atua no Cruzeiro.

A temporada de Rodrygo pelo Real Madrid já retorna no dia 3 de janeiro, numa partida pelo Campeonato Espanhol diante do Valencia.

Veja também

Má fase Guardiola joga a toalha e diz que Manchester City está fora da briga pelo título da Premier League