Sport detalha metas para 2025 com dois títulos e vaga em competição internacional

Dois títulos e uma competição internacional a disputar em 2026. Estas são as metas traçadas pela diretoria do Sport para a temporada que está prestes a iniciar. Em 2025, o Rubro-negro terá quatro torneios pela frente: Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em coletiva de imprensa concedida à imprensa na última quinta-feira (26), ao lado do executivo de futebol André Figueiredo, o membro do comitê gestor, Guilherme Falcão, pontuou que no Estadual e no Nordestão o Sport “entra para ganhar”. Já na Copa do Brasil, a cúpula leonina espera chegar o mais longe possível.

“O Sport tem um primeiro semestre com três competições importantes. Pernambucano e Copa do Nordeste, o Sport entra para ganhar, isso sem dúvidas”, enfatizou o dirigente.

“A Copa do Brasil, temos a ambição de repetir uma campanha histórica (foi campeão em 2008), mas entendemos que chegar em uma quarta de final ou semifinal já seria bastante interessante”, seguiu Guilherme.

Ao comentar sobre a participação do Sport na Série A do Brasileiro, Guilherme não escondeu que o primeiro objetivo será se livrar do rebaixamento. Entretanto, o diretor garante que o clube irá buscar, pelo menos, uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Competição que não é disputada pelas bandas da Ilha do Retiro desde 2017.

“No Brasileiro, os 20 clubes que começam a competição entram com o primeiro objetivo de não ser rebaixado. Com o Sport não será diferente. O Fluminense, por exemplo, foi campeão da Libertadores no ano anterior e escapou do rebaixamento na última rodada, após uma vitória heróica sobre o Palmeiras”, falou o diretor.

“Agora, se me perguntar: "Guilherme, você vai dormir feliz se escapar do rebaixamento na última rodada na Série A?". Isso não. O objetivo que temos é buscar uma competição internacional para incluir no calendário em 2026. A Sul-Americana é mais factível, mas não nos permitimos não sonhar com outras coisas maiores", complementou.

