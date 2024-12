A- A+

Futebol Rodrygo posta foto ao lado de Ronaldinho Gaúcho na praia de Maracaípe: "PE Mood" Dupla vai curtir o Réveillon em uma festa privada no Litoral Sul do Estado

Como tem acontecido nos últimos anos, o Litoral Sul de Pernambuco tem se tornado destino de personalidades para festas de fim de ano. No cenário esportivo, por exemplo, a praia de Maracaípe foi o local escolhido por astros do futebol em 2024.

Nesta sexta-feira (27), o atacante Rodrygo, do Real Madrid, postou uma foto ao lado do ídolo e ex-jogador Ronaldinho Gaúcho na localidade. A dupla vai curtir o Réveillon em uma festa privada realizada no destino turístico. O ex-astro do Barcelona, inclusive, alugou uma casa em Muro Alto para passar os próximos dias, conforme divulgou o Portal Léo Dias.

Na legenda da foto publicada no Instagram, o 'Rayo' usou "PE Mood" para avisar que estava no Estado.

No carrossel de imagens, o camisa 11 do Real ainda postou uma foto com a atual namorada, Bruna Rotta, e outras com amigos. Entre eles, o atacante Kaio Jorge, natural de Olinda e que é ex-companheiro de Santos de e Rodrygo e atualmente joga pelo Cruzeiro.

