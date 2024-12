A- A+

Futebol Vini Jr. ganha mais um prêmio e recebe apoio de Cristiano Ronaldo: "Merecia a Bola de Ouro" Declaração de craque português foi feita no Globe Soccer Awards, que elegeu o brasileiro do Real Madrid como melhor jogador da temporada

Após ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, Vinicius Junior recebeu mais um reconhecimento pela sua última temporada.

O brasileiro do Real Madrid foi eleito o melhor jogador do ano no Globe Soccer Awards, evento realizado anualmente em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desde 2010, que premia os melhores atletas -- a eleição é feita Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA).

No evento, Vini Jr. também ganhou o reconhecimento de ninguém menos que Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Ao discursar após receber a premiação de melhor jogador em atividade no Oriente Médio, o craque português classificou como "injusta" a derrota do brasileiro para Rodri, do Manchester City, no Bola de Ouro, prêmio distribuído pela revista francesa France Football.

— Eu realmente amo o jeito que eles (jovens) estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Na minha opinião, ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo isso na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merecia também, mas deviam ter dado para o Vinicius. Ele ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber — disse o atacante português.

Presente na plateia, Vinicius Júnior comentou a declaração do português ao receber seu prêmio.

— Se o Cristiano está falando que acredita que sou o melhor, então eu acredito. Ele é meu ídolo, junto com o Neymar. É uma honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos observando. Quero agradecer aos meus companheiros, à minha família, ao Flamengo, que me colocou no mundo. Ser reconhecido é muito importante — destacou Vini.

