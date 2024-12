Náutico: amistoso contra Campinense servirá de base para estreia no Pernambucano

A- A+

No domingo (29), às 16h, nos Aflitos, o Náutico disputa o último amistoso de 2024, contra o Campinense, na pré-temporada que prepara a equipe para o início de 2025. Como o Timbu não conseguiu liberação a tempo do público no estádio, a partida será de portões fechados, mas com transmissão da TV Timba, canal oficial do clube no YouTube.

A tendência é que o técnico Marquinhos Santos coloque em campo um time próximo do que o torcedor do Náutico verá na estreia oficial do clube na temporada que vem, no dia 12 de janeiro, contra o Petrolina, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Os alvirrubros ainda terão em 2025 as disputas da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

O Náutico vem de dois jogos-treino, ambos no Centro de Treinamento Wilson Campos. O primeiro, com uma equipe quase inteiramente formada de atletas da base, empatou em 1x1 com o Jaguar, atual campeão da Série A2 do Pernambucano.

O autor do gol nesse jogo-treino foi o nigeriano Samuel Otusanya, atleta que veio do América para fazer testes no Náutico e acabou aprovado, com vínculo por empréstimo oficializado pelos alvirrubros. O Timbu tem prioridade de compra em uma venda futura. Em caso de negociação a outro clube, a equipe vermelha e branca receberá um percentual de vitrine.

O outro confronto foi diante do América-RN, equipe em que joga o ex-atleta do Náutico, Souza, e que tinha até pouco tempo no comando o atual treinador do Timbu, Marquinhos Santos. Os pernambucanos venceram por 1x0, gol de Arnaldo.

No jogo, o Náutico colocou um time próximo de sua força máxima no momento. Escalação que deve ser repetida diante do Campinense. O Timbu foi a campo com Wellerson; Arnaldo, Felipe Santana (Léo Coltro), Rayan e Luiz Paulo; Igor Pereira (Samuel), Renato Alves (Maranhão), Patrick Allan (Eduardo) e Geovane (Hélio Borges); Paulo Sérgio (Samuel Otusanya) e Bruno Mezenga (Kayon).

Veja também

Futebol Aos 39, Cristiano Ronaldo diz que é novo e fala sobre futuro: 'Vou ser dono de um grande clube'